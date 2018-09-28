民進黨成立新住民助選團 洪耀福：也會納入陸配

民進黨DPP姊妹幫-新住民愛台灣中央助選團28日成軍，新住民成員以異國文化的表演，為民進黨年底的選戰助選。（鄭任南攝）

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新住民成員特別展示新設計的助選包包，往後助選時都會戴著助選包包出現。（鄭任南攝）
民進黨秘書長洪耀福（中）與副秘書長徐佳青（中左）特別出席與新住民助選成員高喊凍蒜，為民進黨的選情加溫。（鄭任南攝）
民進黨秘書長洪耀福回答媒體的問題。（鄭任南攝）

年底五合一選舉，民進黨陸續成立中央助選團，民進黨特別選在今天黨慶，成立「DPP姊妹幫-新住民愛台灣中央助選團」，民進黨秘書長洪耀福表示，新住民也包括陸配，也會納到民進黨助選團裡。

此外，今天是民進黨慶，正逢選舉年，但並未辦黨慶，被問到是否有什麼考量？洪耀福強調，沒有特別考量，利用928黨慶這一天舉辦新住民愛台灣助選團，相信比任何造勢活動更有意義。

「DPP姊妹幫-新住民愛台灣中央助選團成軍記者會」，邀請來自越南、泰國等各國的新住民姊妹，宣示將全力為候選人助選，一同迎接年底選舉的勝利。

中央助選團成員之一阮千又感性地說，很謝謝民進黨提供這樣的機會，教姊妹們如何站在舞台上、如何規劃助講內容，讓姊妹們可以勇敢地站出來支持候選人。苗栗縣助選團召集人楊慧則說，未來助選團姊妹將協助候選人在競總辦理「家庭日」活動，用越南、印尼、泰國等美食，跟大家介紹介紹新住民文化。高雄市助選團召集人許珍妮提到，之前姊妹們僅有參與到投票，很感謝民進黨讓新住民姊妹們有這樣的機會陪同候選人掃街、拜票，讓姊妹們參與到更多的助選工作。

民進黨副秘書長徐佳青說，現今台灣新住民人口已超過53萬人，為台灣第五大族群。在這些新住民姊妹的身上，也看到台灣多元文化的融合，及台灣女性的多元樣貌。未來助選的過程中，相信新住民姊妹們也會透過語言、飲食、手工藝為我們展現這豐富、繽紛的文化，並在街頭、菜市場，乃至於造勢舞台上發光發熱。

至於今天記者會並未有邀請陸配成員，洪耀福表示，新住民也包括陸配，也會納到助選團裡，沒有排除陸配，只是東南亞是大宗，人數比較多。

(中時 )

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