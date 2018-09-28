觀護盃》打不倒的喇叭！張博勝用三分火力宣告復出

2018年09月28日 14:22 中時電子報 黃及人

還記得今年2月世界盃男籃資格賽，生涯首次入選中華隊的「喇叭」張博勝，卻因肩傷無奈退隊，更告上季提前報銷的憾事嗎？如今經過漫長的半年艱辛復健，張博勝總算在花蓮觀護盃籃球賽宣告傷癒復出，更單場飆進4顆三分球。

靠著張博勝、楊天佑兩名後衛的犀利三分火力，台銀28日以94比63輕取泰國，拿下觀護盃2連勝(1敗)，張博勝賽後不敢居功，只是強調自己還在努力調整，畢竟他已經快半年多沒練球，又在觀護盃開打前夕遭逢家人過世噩耗。

「我從2月受傷後，直到8月才開始練球，先前到韓國移地訓練，教練團每場比賽都只讓我打2到3分鐘，就是想讓我好好調整休養，真的很感謝他們如此保護我，」張博勝說，「沒想到上周四外婆突然過世，自然無法好好隨隊練球。」

儘管張博勝說得輕描淡寫，但他遭逢親人過世，又是復健半年重返球場，28日在場上的表現仍然相當勇猛，上場時間雖控制在15分鐘以內，卻有攻下14分的高績效，表現完全不像才剛傷癒復出，且遭逢深愛親人過世的模樣。

「我今天上場時間應該創下傷癒復出後的新高吧！」張博勝笑著表示，「其實我從4月開始，就有聘請私人訓練師幫忙復健，當前大約恢復6、7成，因為體能還沒上來，以及跟隊友配合的默契、場上空間感都還有待加強。」

至於SBL新球季的展望，張博勝強調，自己當然很想打破從未拿過年度獎項的遺憾，「就跟我直到31歲才被選進中華隊一樣，我似乎永遠比別人走得久，但我不會想太多，也不給自己設限，努力把我的球員價值發揮到最大化！」

(中時電子報)