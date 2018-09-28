永和警治安座談會 杜絕賄選、暴力、詐欺及毒品

2018年09月28日 14:37 中時 葉書宏

新北市永和警分局舉行治安會報，杜絕賄選、暴力、詐欺及毒品。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局舉行治安會報，杜絕賄選、暴力、詐欺及毒品。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局舉行治安會報，為因應年底選舉本次會報特邀立法委員、市議員、轄內里長、社區主委討論目前轄內的治安重點，並針對選舉期間的治安問題先期討論。

由於年底選舉將屆，各種暴力犯罪、賄選、詐欺及毒品犯罪，都可能成為選前治安不穩定之因素，本次會報由立法委員、市議員、里長、社區主委及分局各級幹部相互討論，並提出建議與交換意見，期能廣納各方意見，有效淨化選舉治安。

會議中也針對詐欺案件分析探討及宣導里民「道路交通管理處罰條例第60條修正案」及交通法令之宣導。永和分局分局長謝宗宏表示，永和轄內相對於全國各地而言，一向是治安平穩的地區，轄內民眾自我防護意識很高，治安的維護工作，有賴於居民對警方信賴與合作。

近期一些不肖的詐騙集團，利用車手來永和ATM提款，造成其他地區民眾的損失，永和警分局除了積極調閱監視器畫面，建立詐欺車手相片資料庫分析外，也加強與各金融機構及超商業者合作，遇有可疑提款情況，銀行及商家即與分局各派出所聯繫，期能藉此有效降低車手來永和地區提款，減少民眾被害。

另，永和警分局於治安會議宣導中，穿插影片加強宣導賄選、反詐欺及毒品安居成果事項，希望能藉此讓民眾印象深刻，在轄內治安防制上盡更多心力，提供民眾免於受害的資訊。

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(中時 )