永和小小警察體驗營 犯罪預防從小做起

新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營。（葉書宏翻攝）

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新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營。（葉書宏翻攝）
新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營。（葉書宏翻攝）

「我長大後要當警察！」新北市永和警分局特別舉辦小小警察體驗營，由於犯罪的預防與偵查並重，利用這個「小小警察體驗營」的活動，讓大、小朋友對警察工作更為了解，也期許藉由這樣的一日體驗的活動，將一些犯罪預防的觀念，潛移默化讓小朋友更有自我防衛的意識。

警分局特別準備Q版制服讓現場每位參與的小朋友都可以體驗一下穿制服的感覺，那可愛的模樣，瞬間讓每個家長的照相機喀喳的響個不停，而小朋友的童言童語，也讓現場歡笑聲不斷。活動內容包含了犯罪預防宣導、小小CSI體驗、小小警車試乘、警用裝備的陳列介紹及有獎徵答在這一刻劃下了完美的句點。

永和警分局長謝宗宏表示，警方對於幼童保護相當重視，平日均指派轄內各派出所與學校聯繫，另每一季都有召開治安會報來研討改進，目前除了以提高見警率與建構「社區關懷對象」平台等各項保護措施，來維護幼童的安全，並教導自我防衛技能，讓家長安心。

謝宗宏強調，打擊犯罪需要警民通力的合作，民眾要時時提高警覺，遇有狀況，隨時可以撥打110報案專線向警方求救。

(中時 )

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