九合一選舉逼近 檢警齊聚石碇宣誓反賄決心

台灣台北地方檢察署檢察長邢泰釗27日下午率檢察官等一行人前往石碇地區石碇分駐所，舉辦石碇、深坑區查察賄選座談會。（葉書宏翻攝）

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台灣台北地方檢察署檢察長邢泰釗27日下午率檢察官等一行人前往石碇地區石碇分駐所，舉辦石碇、深坑區查察賄選座談會。（葉書宏翻攝）
台灣台北地方檢察署檢察長邢泰釗27日下午率檢察官等一行人前往石碇地區石碇分駐所，舉辦石碇、深坑區查察賄選座談會。（葉書宏翻攝）

為因應年底九合一選舉，了解地方選情與人口組織架構，台灣台北地方檢察署檢察長邢泰釗27日下午率檢察官等一行人前往石碇地區石碇分駐所，舉辦石碇、深坑區查察賄選座談會，傳授查察賄選技巧，以期能杜絕賄選歪風。

座談會中，針對查緝賄選技巧及相關法律、防制選舉暴力情事等問題，與市警局副局長艾鵬、刑大技正余祥雲、新店警分局長林富助等分局幹部及各派出所所長做集合式座談；藉由派出所蒐集整理情資與結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報蒐查並落實地區訪問與反賄選宣導，強調預防與查緝並重之策略，藉此展現貫徹查賄行動的決心。

新店警分局長林富助表示，警方對於查緝賄選之心態，不是在於達成績效，也不是為了應付工作，而是為了地方居民的福祉，地區公共事務的發展及國家社稷之穩定，因此維持乾淨的選舉，是我們檢警人員皆責無旁貸的責任。

(中時 )

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