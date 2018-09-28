台南》高思博陣營：台南不要違法收錢立委當市長

2018年09月28日 14:39 中時 曹婷婷

國民黨台南市長參選人高思博與市議員提名人今天共同簽署反賄選反黑金十點聲明。(曹婷婷攝)

選戰倒數剩下不到2個月，國民黨台南市長參選人高思博28日在永康中華路三皇三家召開「反賄選、反黑金、清白參選」記者會，邀黨籍市議員參選人簽署反賄選、反黑金宣言，高陣營再度提出新事證，呼籲對手黃偉哲針對違反政治獻金法收受的灰錢和黑錢需勇於面對，並向市民說清楚。黃陣營回應，高因為民調落到「老三」，病急亂投醫，民調數字正是在警告高思博，負面攻擊只會遭到市民唾棄。

高思博今天與台南市黨部主委謝龍介及黨籍提名人共同簽署「反賄選、反黑金十點聲明」，並高呼口號「台南不要違法收錢喬事的立委變市長」，謝龍介說，選舉不買票，問政不腐化，執政不貪汙」民進黨高喊清白參選，但隨便就收幾百萬元、幾千萬，國民黨用最高道德標準約束黨員，只要違反者一律撤銷提名，撤銷輔選。

高思博說，黃偉哲面對自身涉及的法律案件疑雲必須交代清楚，不要只是以一句司法已判無罪帶過，因為，這不只是個人倫理問題，對一個政治人物，尤其是行政官員的人，一開始若收黑錢灰錢，市府會爛成一團 。

黃偉哲競選發言人蔡旺詮表示，高思博記者會再次針對幾個已經被澄清的案子冷飯熱炒，顯示因為民調落到「老三」，開始病急亂投醫；只是民調數字正是在警告高思博，負面攻擊只會遭到市民唾棄。

蔡旺詮說，黃偉哲在地耕耘20年，清廉操守早已經過台南市民長期的檢驗與肯定，而高思博離開台南這麼長的時間，一回到這片土地就開始動員台北抹黑部隊，過去半年來鋪天蓋地的造謠，從民調數字看來，這些動作都是提油救火，無助於高思博低迷的選情。

(中時 )