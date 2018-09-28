第二官方語言有譜了？賴揆指示研議幼兒園英語教學

2018年09月28日 15:41 中時 張理國

現行滿街林立的雙語幼兒園合法性令人質疑，教育部19日針對英語成為台灣第二官方語言計畫，向行政院長賴清德進第2次報告，行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆指示教育部研議幼兒園能否開放英語教學，並盤點相關法規，研擬鬆綁的可能性。

賴揆宣示，明年將確立台灣「雙語國家」政策，教育部6月及9月分開向行政院提出相關計畫報告，日前第2次報告時，會中已有推動的大致方向。

Kolas說，為了推動雙語政策，賴揆裁示國發會為主政機關，將負責邀集教育部、內政部、經濟部、外交部、文化部、交通部等部會進行討論，目前第3次會議還在規畫中；賴揆也指示教育部體檢教育體系相關法律或行政規則，看看有沒有在英語成為台灣第二官方語時，需要鬆綁的法令或規則；另外，跨部會也同意，「語言學習從小開始」，賴揆特別叮囑教育部針對幼兒園能不能開放英語教學，有沒有相關法令，請教育部研擬鬆綁的可能性。

至於已存在的雙語幼兒語合法性，是否就此解禁？Kolas說，當天並沒有討論這個問題。目前雙語幼兒園適法性問題，至少涉及「幼兒園教保服務實施準則」規定，幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學，也不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學。另外，幼兒園為招攬學生聘請外師，也違反《就業服務法》規定。

此外，幼兒園雙語教學若解禁，外師費用必然增加，是否衝擊到幼兒園參與政院推出的少子化準公共化政策，也值得觀察。

(中時 )