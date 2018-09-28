大新竹地區四處逼債 警方破獲暴力討債集團

2018年09月28日 15:23 中時 徐養齡

討債集團在新竹地區進行暴力討債。（徐養齡攝）

新竹許姓男子涉嫌掛著「討債專家」董念台名號，在新竹地區四處暴力討債，有債務人還不出錢，被許的小弟半路押走，拿槍抵頭逼債，或被棍棒圍毆，強迫簽下本票，新竹市警方26日逮捕許及幫眾11人，依組織犯罪、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，43歲許姓男子有槍砲、妨害自由、組織犯罪、恐嚇等前科，是新竹風飛砂幫派份子，2年前疑似與董念台接觸後，開設催債公司，由董擔任董事，許獨資找來多名小弟擔任公司幹部，實則幫許四處追債。

去年年底，許男等人盯上吳姓債務人，趁吳去購物時將人強押上車，載往密室上銬控制行動，再持槍抵住吳頭部，恐嚇不還錢就要開槍。

同年間，許為了討回10萬元債務，率眾持棍棒將債務人打傷逼債，另強逼李姓債務人簽下70萬元本票，還要求親筆寫下父母兄弟任職單位、地址等資訊，以防不還錢。

新竹市警第一分局偵查隊、新竹市刑大與轄下派出所獲悉後組成專案小組，報請竹檢檢察官許大偉指揮，26日兵分多路逮捕許男等11人，起出大批棍棒、刀械，另有一批署名「董念台催帳中心」的債務資料。

年底選舉將近，警政署為防止暴力介入選務工作，展開全台大掃黑，警方深入追查，發現許男除了與董念台合作，2年前還曾與統促黨總裁張安樂接觸，不過許辯稱與張只有一面之緣，參加餐會時合照過，且去年9月就與董結束合作關係。

(中時 )