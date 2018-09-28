21歲少年蒙頭狠打7旬老闆娘 奪2百萬元藝品賤賣3萬

少年毆打七旬老闆娘後，行搶價值200萬藝術品僅賣3萬多元。

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中時

21歲陳姓男子等3人缺錢花用，見中市1家藝品店76歲高齡老闆娘獨自看店，計畫下手行搶，107年5月間上午佯購物進店勘查，下午再佯詢價入店，趁老闆娘不備之際用外套蓋住她頭部，攻擊毆打壓制在地，並取走玉環、龍銀及銀幣等一批總價值200多萬元，得手後，到高雄店銷贓共變賣3萬6千元朋分花用，遭警循線查獲，檢方依強盜罪將3人起訴。

起訴書指出，有竊盜前科的21歲陳男及22歲鍾男、22歲邱男等3人，因為缺錢花用在107年4月30日在中市1家網咖內謀議強盜財物花用，並鎖定位於中區1家藝品店下手。

3人在隔天5月1日上午佯裝購買進入店內勘查，發現高齡76歲的老闆娘獨自看店，機不可失。3人下午1時許人潮少時間再度到店裡，陳男佯稱有意購買詢價，一行人以提款為由步出店外，議定行搶細節及分工後，再度入店假意閒聊，陳男趁老闆娘轉頭不備之際，以外套蓋住她頭部，其他2人則分別矇住口、眼，年事已高的老闆娘驚嚇出聲呼救，遭3人毆打強壓在地。

陳男以店內鑰匙打開櫃台抽屜，搜刮玉環5個、龍銀8個及大小銀幣及銅錢40多個等財物，總價約約為200萬元，得手後，3人搭客運車前往高雄，將贓物變賣給吳姓及變賣給不知情的藝品店吳姓及李姓老闆，共賣得3萬6千元。

陳男等人朋分花用，並投宿飯店，警方獲報循線查獲。台中地檢署以陳男等3人年輕力壯，竟攻擊、壓制年事已高的老闆娘下手行搶，依強盜罪起訴。

(中時 )

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