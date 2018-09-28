2018台灣電子音樂節最大亮點 雙國際品牌同登大佳河濱公園

這次英國的Arcadia和西班牙elrow的品牌結合。（Cosmos LIVE!提供）

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繼2017年首創國際電子音樂節在台灣連續舉辦雙日的全新記錄後，來自英國的Arcadia和西班牙elrow的品牌結合，即將帶給台灣電音樂迷全球首次誕生的新體驗。今年已公布的演出DJ名單也很有賣點，除了首次訪台的英國Dubstep低音天王殭屍男孩 Zomboy、以及寫出多首YouTube破億神曲的夜店國歌製造機兄弟檔Showtek。

Comos Live ! 自2017年成功將國際電子音樂節 Arcadia 升級為2日活動後，今年持續向世界頂級音樂節看齊，引進擁有 160 年歷史的西班牙世界最強派對家族 elrow、原裝道具、及製作團隊開設另一個國際舞台。在提供最完整的國際音樂節體驗並展現主辦世界級音樂盛會的實力外，也準備讓消費者以單一票價卻享受「一票兩玩」的終極體驗。

Arcadia 電子音樂節裡讓電音舞客們最念念不忘的，就是充滿聲光特效的大蜘蛛舞台。Cosmos Live ! 的創意總監：李宗哲透露，耗資5億歷時5年完成的巨型蜘蛛舞台，連續舉辦2年都獲得在極大矚目與迴響，2017年更締造了雙日25,000人參加的紀錄！李宗哲繼續講：「今年已公布的演出DJ名單也很有賣點！除了首次訪台的英國 Dubstep 低音天王殭屍男孩 Zomboy、以寫出多首YouTube點擊破億神曲的夜店國歌製造機兄弟檔 Showtek。」

elrow 和電音聖島Ibiza同樣屬於西班牙，屢次舉辦皆締造驚人銷售成績！而超過 30 種以上的活動主題，更讓 elrow 家族榮登美國告示牌排行榜史上「最佳 Club」的榮耀頭銜。大至音樂節、下至主題派對都可一睹令人驚艷的超現實巧思，而純手工打造的大型裝置藝術、專人設計的大型氣墊玩具、奇異裝扮的特技人員演出與高互動性的藝術演員穿梭於眼前互動，更帶領樂迷宛如進入電音仙境般的歡樂氣氛。

11月10日是Arcadia Taiwan的3周年生日，過去兩年來，Arcadia 大蜘蛛持續突破台灣的電子音樂節成績：第一年首度進口的360度大型環狀金屬舞台，不僅成為當年最令人印象深刻的音樂節創舉，更讓與會的電音舞客們都能在最近距離欣賞到看到喜歡的DJ們的演出，並且同時享受到3D環場音效。而第2年引進的雷人秀，又一次帶領電音樂迷享受超越音樂的聲光體驗。

「2018 Arcadia Taiwan – Final Landing 」

活動日期：2018年11月10日 (六)

活動時間：15:00 - 22:00 (14:00開始入場)

活動地點：台北市大佳河濱公園 (十號水門)

售票系統： KKTIX購票網站 &全家便利商店FamiPort

住房套票及app售票：FunNow  最懂生活的APP

活動票價：

一般票 Phase 1 GA $ 2600元

四人團體一般票Group GA $ 9,800元

青少年一般票 Teen GA  $2,450元

VIP早鳥票 VIP Early Bird $4,200元

(中時 )

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