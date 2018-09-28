圖多)遭指以皇帝自居？柯文哲：我有很多面向

今年為孔子誕辰2568週年，台北市孔廟28日舉行祭孔大典，典禮依循國家級三獻古禮，由市長柯文哲(中)擔任典禮正獻官。(郭吉銓攝)

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圖為大龍國小學生在典禮中跳佾舞，場面莊嚴肅穆。(郭吉銓攝)
今年為孔子誕辰2568週年，台北市孔廟28日舉行祭孔大典，典禮依循國家級三獻古禮，由市長柯文哲(中後)擔任典禮正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官，內政部長徐國勇代表蔡英文總統，向孔子神位上香行禮及恭讀祝文。(郭吉銓攝)
台北市長柯文哲（中）28日出席大成至聖先師孔子誕辰2568週年釋奠典禮，典禮結束接受媒體訪問，針對市政記者出書指柯常以「皇帝」自居，柯回應，一個柯文哲有很多面向。(郭吉銓攝)
台北市孔廟28日舉行祭孔大典，不少觀禮民眾冒雨參加釋奠典禮。(郭吉銓攝)
台北市孔廟28日舉行祭孔大典，典禮依循國家級三獻古禮，由市長柯文哲（前）擔任典禮正獻官，柯致詞，祝福各界教師節快樂。(郭吉銓攝)
市長柯文哲（中左四）擔任典禮正獻官，內政部長徐國勇(中左三)代表蔡英文總統，向孔子神位上香行禮及恭讀祝文，柯、徐兩人鮮少互動。(郭吉銓攝)
市長柯文哲（左三）擔任典禮正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長（左一）擔任奉祀官，內政部長徐國勇（左二）代表蔡英文總統，向孔子神位上香行禮及恭讀祝文，柯在合影時打哈欠。(郭吉銓攝)
圖為北市北一女中學生冒雨前來領取孔廟發放的智慧糕、中庸智慧筆捲。(郭吉銓攝)
圖為北市北一女中學生冒雨前來領取孔廟發放的智慧糕，發放結束後合影留念，比出柯招牌抓頭手勢。(郭吉銓攝)

今年為孔子誕辰2568週年，台北市孔廟28日舉行祭孔大典，典禮依循國家級三獻古禮，由市長柯文哲擔任典禮正獻官，孔子第79代嫡孫孔垂長擔任奉祀官，內政部長徐國勇代表蔡英文總統，向孔子神位上香行禮及恭讀祝文。大龍國小學生在典禮中跳佾舞，場面莊嚴肅穆。

台北孔廟更在典禮結束後，發放中庸智慧筆捲紀念品與智慧糕，吸引不少觀禮民眾駐足。

而柯文哲在典禮結束接受媒體訪問時，針對市政記者出書指柯常以「皇帝」自居，柯回應，一個柯文哲有很多面向。

(中時 )

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