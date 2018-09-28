NBA》杜蘭特：大家都痛恨我 忽視我的球技

勇士前鋒杜蘭特在練球時拍照。(美聯社資料照)

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中時電子報

大家都討厭杜蘭特(Kevin Durant)，至少杜蘭特自己是這麼認為的。「他們才不會頒給我任何獎項。」杜蘭特本周在廣播節目上說，他被大家所痛恨，即使他身為天下第一人，也拿不到該拿的獎。

杜蘭特不是兩度總冠軍賽MVP嗎？他所指的其實是「年度最佳防守球員」的獎項。

「他們太恨我了，以至於無法承認我的球技，我必須表現得像個超人一樣他們才會看我一眼。但我能理解，我們(勇士隊)確實讓所有人都畏懼。」

上季最佳防守球員是爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，杜蘭特只居於第9，連防守前三隊也沒有(兩者是不同的票選)，讓他很不爽。他的老對頭詹姆斯(LeBron James)有6次入選防守前三隊(5次為防守第一隊)。

不過也不是沒有人挺杜蘭特，比如隊友格林(Draymond Green)就說過：「要是我有選票一定投給杜蘭特，別人跟他根本不是同一個等級的。」

杜蘭特表示他到勇士之後進步最多的就是防守，他能夠做任何事、防守任何對手。「不過我永遠不會被看見，特別是只要我還留在勇士隊。」

杜蘭特曾獲選2013-14例行賽MVP，但他那時還在雷霆。他當時抱怨拿不到總冠軍，現在又抱怨拿不到個人獎項，看來他還挺難伺候的

(中時電子報)

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