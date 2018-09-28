警政署評鑑績優單位 太平分局警友辦事處6連霸

太平警分局太平警友辦事處連續6年獲選警政署「績優警友辦事處」殊榮，27日下午由辦事處主任張瑞榮（左六）至警政署大禮堂接受表揚。（馮惠宜翻攝）

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太平警分局太平警友辦事處連續6年獲選警政署「績優警友辦事處」殊榮，27日下午由辦事處主任張瑞榮（右一）至警政署大禮堂接受表揚，並從警政署署長陳家欽（右二）手上接受獎狀並予合影。（馮惠宜翻攝）

「無私奉獻！做警察最堅強的後盾！」太平警分局太平警友辦事處連續6年獲選警政署「績優警友辦事處」殊榮，27日下午由辦事處主任張瑞榮至警政署大禮堂接受表揚，張瑞榮肯定太平警友辦事處協助太平警分局治(交)安推動、鼓勵員警士氣、照顧員警福利、提升員警工作環境、執勤設備等各項措施，並作為警民最佳橋樑提供基層警察同仁一個堅強的後盾。

中華民國警察之友總會每年度都會評鑑各縣市警察之友會的會務推展成效，由評鑑小組評審出績優之警友單位，太平警友辦事處連6年(101至106年度)持續獲得評審一致肯定，在歷任辦事處主任及團隊無私的付出，讓警友辦事處更加健全，也用心推動相關措施，如辦理每月績優員警表揚，對於表現優異的同仁，及時給予獎勵；投保員警團體意外險、員警急難救助慰問、文康活動、提升供作環境及執勤裝備等，亦協助警方犯罪預防宣導，亦結合地方教育、社福團體活動回饋社會。

太平警友辦事處主任張瑞榮達表示，在因緣際會接觸警察的團體，一路從辦事處的顧問、副主任擔任起，原對警察體系一知半解，慢慢互動後才發現這職業的辛苦，工作24小時不打烊，一直默默的維護社會安寧秩序，有時半夜回家還看到弟兄們在巡邏，非常榮幸能在太平警友辦事處服務，也希望透過民間的力量，提供警察弟兄一個正向又堅強後盾。

(中時 )

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