吳音寧能去「豪華歐洲游」 朱學恒：DPP卻不容國瑜去琉球

2018年09月28日 15:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

北農總經理吳音寧下月初將帶團歐洲12日考察豪華團行程曝光，消息曝光後，引發外界輿論抨擊，北農發出新聞稿希望外界勿過度渲染。而對於吳音寧又要外出旅遊，宅神朱學恒特地詩興大發，在臉書寫下一首詩諷刺，直言「只許音寧遊歐洲，不容國瑜去琉球」！

吳音寧下月初將帶團歐洲12日考察豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。消息露出後，北農發出新聞稿回應每人團費為127000元(兩人一室)。眷屬11人均為自費。歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。

對於吳音寧要去歐洲遊玩一事，朱學恒詩興大發，特地於臉書PO一首詩諷刺，「只許音寧遊歐洲，不容國瑜去琉球。既然北農都會玩，那你覺青改革屁」。

底下網友也紛紛譏諷，「考查紅燈區是否代表台北農產準備開設紅燈區以供普羅大眾呢？」、「全台灣最大尾果然不一樣，綠委完全沒有人敢嘴她」、「不讓他去的話……告你們歧視喔！」、「然後回國心得報告寫『么壽讚』」，更有網友譏諷「人家背景硬，能怎麼辦耶」、「要領250萬時，要聘請自己好學妹時，要出國「考察」時，我們是公營公司，一切合法，謝謝指教！要他去備詢時，要他去開會時，要他負責時，我們是民營公司，請政府不要干涉！謝謝」、「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵。這年頭當總經理一皮天下無難事」。

資料顯示，立委段宜康質疑韓國瑜在北農總經理任內，公費帶老婆出國，北市議員周威佑再爆，當時公文寫「眷屬自費參加」，韓妻團費仍用公款；韓國瑜澄清，當時董事長同意他比照董事，1名隨行人員可報公帳，3名小孩則全是自費。不知現在爆出吳音寧一團人浩浩蕩蕩去歐洲遊玩，段宜康和周佑威要說啥哩！還是繼續檢討國民黨、檢討台北市長柯文哲、檢討國民黨新北市長候選人侯友宜，反正千錯萬錯怎會是民進黨的錯！

(中時電子報)