長高食品半數廣告不實 宣傳醫療效能最高罰500萬

消基會調查長高食品，發現有半數產品涉廣告誇大不實的情形。(消基會提供)

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國內保健食品2015年產值約達716億元，其中飲品型態佔42％、藥品型態佔23％，業者因應父母對孩子的期待，推出各式各樣的長高食品，然而消基會調查後發現，長高食品的廣告有半數涉誇大、不實等情形，甚至有涉及宣傳醫療效能等，易使消費者誤信購買，主管機關依法可對廣告誇大者開罰4到400萬元、對涉及宣傳醫療效能者開罰60到500萬元。

消基會調查市面上販售的11項長高食品，發現有6項涉及廣告誇大不實、涉及醫療效能等情況。其中有5項宣稱可改善生理功能與改變身體外觀等，例如「最速長高」、「活化造骨細胞及促進骨質成長」「四個月快速長高5公分」等， 另外「高登鈣長高計畫」還宣稱產品對疾病症狀有效。

消基會指出，上述違法行為可依《食品衛生安全管理法》加以處罰，5項廣告誇大不實者可處以4到400萬元罰鍰、1項涉及宣稱醫療效能者可處以60到500萬元。

另外衛福部可針對廣告不實的累犯按次提高罰鍰，再次違規者可命業者停業、歇業、廢止登記事項，情節重大者可要求業者停止販售該項產品，並須刊登更正廣告。

消基會提醒，健康食品僅能提供人類身體所需的營養素與熱量，並不具有任何療效，也難保吃完就可「快速長高」，民眾應循正當管道諮詢求助，否則可能被不實廣告的產品傷害身體。

(中時 )

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