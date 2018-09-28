吳音寧放棄去帛琉 游淑慧：是因為還有歐洲團？

2018年09月28日 15:22 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧之前傳出要帶隊去帛琉推廣台灣蔬果，消息曝光後臨時喊卡，今日又傳出下周將帶隊赴歐洲12日考察。國民黨台北市議員參選人游淑慧說，原來吳音寧毅然放棄去帛琉，是因為還有歐洲團？

北農總經理吳音寧下月初將帶團歐洲12日考察豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。消息露出後，北農發出新聞稿回應每人團費為127000元(兩人一室)。眷屬11人均為自費。歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。

對於先前北農團隊赴帛琉考察，吳音寧也表示，之前赴帛琉考察，雙方已簽署貿易協議書，11月也會有代表台灣出口第一櫃的農產品蔬果到帛琉，相信這是非常值得高興，也是她作為總經理覺得北農做了一件很棒的事情。

台北市議員參選人游淑慧說「真假！毅然放棄去帛琉，是因為還有歐洲團？」

游淑慧說，遊歐12天行程有紅燈區、outlet，團費一個人$127,000元，與農產買賣相關的參訪行程，只有世界最大鮮花拍賣的阿什米爾花卉拍賣市場，但花卉拍賣不是北農業務，而且只要花4歐元買票，誰都可入內參觀。

她表示，原來吳音寧不只年薪248萬可領，也不只每月數十萬的總經理業務費可以買禮做公關，還有「公款買單」的考察團！去年去日本、日前原計畫的帛琉、下週去歐洲⋯其實都沒關係，但行程是什麼？效益是什麼？到底是一直玩、還是一直考察？為什麼不敢進議會說清楚！

(中時電子報)