戴奧辛汙染爭訟10年 等不到判決定讞65人死亡

林偉信攝

友善列印
中時

原經濟部台鹼公司的中石化台南安順廠，造成戴奧辛汙染環境致居民罹癌，二審判決中石化須賠償1.9億元、經濟部免賠，28日最高法院召開辯論庭，受害居民北上旁聽，他們希望政府道歉、賠償，司法幫他們討回公道，全案辯結後，審判長諭知11月28日宣判。

自救會會長林吉進說，他從小就生長在安順廠附近，知道所有的汙染都是經濟部所屬的台鹼公司排放，怎麼現在卻說與經濟部無關，他跟居民都相當不服氣，這次連90多歲的阿嬤都站出來，從台南搭來台北，就是要抗議政府沒有認真照顧受害居民。

早期屬於國營事業的台鹼安順廠在生產鹼氯過程中產生汞，透過汙泥及廢水排放導致汙染，且工廠製造農業所需要的五氯酚鈉會產生戴奧辛，這些汙染流入附近的水域、農田，導致居民因食用當地捕撈的魚蝦貝類等食物，罹患糖尿病及癌症。

1982年經濟部下令裁撤台鹼公司並關廠，但5000噸的五氯酚鈉卻封存在廠內未處理，因雨水沖刷繼續造成汙染，台鹼公司併入中石化後，中石化也進行民營化；2007年居民因被檢查出身體內戴奧辛含量過高，於是組自救會委由律師提告，對經濟部及中石化求償。

一審判決中石化與經濟部須連帶賠償1.6億多元，二審改判中石化單獨賠償1.9億元，案經上訴，最高法院開庭辯論，自救會律師在法庭上感性地說，本案爭訟10年，有65人等不到判決定讞結果就死亡了，希望法官為被害民眾伸張正義，作成妥適的判決。

(中時 )

21歲少年蒙頭狠打7旬老闆娘 奪2… 天雨路滑！聯結車自撞車頭「反折…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。