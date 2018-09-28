戴奧辛汙染爭訟10年 等不到判決定讞65人死亡

2018年09月28日 15:46 中時 林偉信

原經濟部台鹼公司的中石化台南安順廠，造成戴奧辛汙染環境致居民罹癌，二審判決中石化須賠償1.9億元、經濟部免賠，28日最高法院召開辯論庭，受害居民北上旁聽，他們希望政府道歉、賠償，司法幫他們討回公道，全案辯結後，審判長諭知11月28日宣判。

自救會會長林吉進說，他從小就生長在安順廠附近，知道所有的汙染都是經濟部所屬的台鹼公司排放，怎麼現在卻說與經濟部無關，他跟居民都相當不服氣，這次連90多歲的阿嬤都站出來，從台南搭來台北，就是要抗議政府沒有認真照顧受害居民。

早期屬於國營事業的台鹼安順廠在生產鹼氯過程中產生汞，透過汙泥及廢水排放導致汙染，且工廠製造農業所需要的五氯酚鈉會產生戴奧辛，這些汙染流入附近的水域、農田，導致居民因食用當地捕撈的魚蝦貝類等食物，罹患糖尿病及癌症。

1982年經濟部下令裁撤台鹼公司並關廠，但5000噸的五氯酚鈉卻封存在廠內未處理，因雨水沖刷繼續造成汙染，台鹼公司併入中石化後，中石化也進行民營化；2007年居民因被檢查出身體內戴奧辛含量過高，於是組自救會委由律師提告，對經濟部及中石化求償。

一審判決中石化與經濟部須連帶賠償1.6億多元，二審改判中石化單獨賠償1.9億元，案經上訴，最高法院開庭辯論，自救會律師在法庭上感性地說，本案爭訟10年，有65人等不到判決定讞結果就死亡了，希望法官為被害民眾伸張正義，作成妥適的判決。

(中時 )