中職》應援曲「悍將戴就捕」 戴培峰點讚：超有哏

2018年09月28日 15:31 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦悍將28日為新秀舉辦加盟記者會，同時一起宣布選秀狀元戴培峰的專屬應援曲，記者會前夕才看過「悍將戴就捕」完整的應援詞，戴培峰笑著說：「蠻有趣的，感覺滿有自信的。」

之前網友就曾經討論過戴培峰的應援曲也有網友提出「悍將戴就捕」的想法，今天戴培峰聽到之後露出笑容，「之前曾經在網路上看過，剛好有諧音，感覺還不錯，聽了之後覺得還滿有自信的。」

戴培峰以捕手的守位成為本季的選秀狀元，去年的選秀狀元Lamigo桃猿廖健富，一樣也是捕手，而且同樣是高中畢業後就參加選秀在第1輪第1順位就獲得球隊青睞。廖健富以火力見長，戴培峰則是守備功夫為重，2人經常被拿來比較。

不過戴培峰並不在意外界的比較，「自己不會這樣比較，盡量互相學習其他人的優點。」且他也不設限，喜歡觀察所有捕手的配球，近期讓他最印象深刻的則是日職東京讀賣巨人的捕手小林誠司，「他在比賽中的配球都還滿有效的。」戴培峰說。

此外，戴培峰也期待自己可以突破自己，「守備是好捕手的必要條件，打擊則是加分。」他表示，期待接下來能在教練、學長身上多多挖寶，把自己準備好了隨時待命，期待一軍初登場的日子到來。

以下為「悍將戴就捕」歌詞及口號：

歌詞

戴就捕 封鎖對手 LA~陪你去瘋 戴培峰

戴就捕 攻擊對手 HO~全力去轟 戴培峰

戴 培 峰

陪 你 瘋

轟 轟 轟

口號

戴培峰 陪你瘋 悍將戴就捕 戴培峰

戴培峰 轟轟轟 全力去轟 戴培峰

(中時電子報)