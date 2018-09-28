觀光局公布第3波露營區資訊　違法占36.15％

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交通部觀光局今（28）日公布第3波露營場違法資訊，全國已知的1989筆露營場資料中，違反相關法令規定的露營場有719筆、占36.15％，符合相關法令規定的露營場僅181筆、占9.10％；觀光局表示，有968筆、約48.67％的露營場，仍待清查。

觀光局今年1月16日及3月31日於「露營專區」平台公布2波露營場資料後，今公布第3波調查結果，扣除前2波重複部分，第3波增加了1423筆資料。截至目前為止，觀光局已將行政院農委會、原民會、環保署、經濟部、財政部、內政部營建署及地方政府等相關機關盤查資料，公布於「露營專區」，總計1989筆露營場資訊，接下來還會定期更新。

觀光局表示，自2018年1月16日至今，「露營專區」總計公布1989筆露營場資料，其中以苗栗縣、南投縣地露營場最多，但大部分為營業中待清查狀態；最多違規露營場的縣市為新竹縣，主要是位處農牧用地，違反區域計畫法規。

根據統計，1989筆露營場資料中，完全合法僅181筆、占9.10％；違反相關法令有719筆、占36.15％；無營業121筆、占6.08％；待清查或待確認露營場則達968筆、計48.67％。

在1989筆資料中，扣除300筆土地待確認性質外，其中農牧用地占1135筆。觀光局指出，為有利地方政府輔導業者合法化，行政院今年6月、7月已邀集農委會、環保署、內政部、交通部及地方政府，討論現行農牧用地是否能有條件修正，容許設置露營區，並請農委會檢討現行規定；另請內政部就農牧用地等非都市土地使用管制規則，容許使用的項目再予檢討

至於非法開發山坡地、農牧用地、林業用地破壞表土等經營行為，經盤點現行法令計有《區域計畫法》、《水土保持法》、《山坡地保育利用條例》、《森林法》等多種法律可規範，觀光局表示，已函請地方政府檢視轄區露營場狀況，依法處理。

(中時 )

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