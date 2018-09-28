全聯周年慶開跑！買1送1 還抽100台福利熊Gogoro

全聯We Sweet甜點系列將推出20周年紀念款福利熊甜點，圖為「北海道煉乳千層」。圖／業者提供

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全聯周年慶推出消費滿額抽福利熊特仕版Gogoro 2 Plus，一台訂價7萬9

超市龍頭全聯今（28）宣布推出史上最長「超級周年慶」活動，自9月28日至12月6日，共計70天，共超過500項商品買1送1、500項商品第2件5折，持福利卡單筆消費滿400元，還可抽一台訂價7萬9,800元的福利熊特仕版Gogoro 2 Plus，周周抽10台，連續抽10周，總計將送出100台，優惠堪稱全聯周年慶史上最強！

不僅如此，全聯表示，還有各類商品優惠及活動同步展開，好康更加倍。包括：

一、美妝禮：每周六日，保健品／保養品．美妝品單筆滿888元，現折100元

二、印花禮：每周六日，全店單筆每滿400元，點數加倍，共贈印花4枚

三、生鮮禮：9/28～10/11美味堂滷味全系列88折

四、好友禮：每周三～日全聯官方LINE買一送一、每周一～二全聯APP買一送一

五、入會禮：下載全聯App完成指定任務，最高送500點，周周再抽1萬點

六、卡友禮：台新獨家加碼歡慶20周年慶，凡周年慶期間每周六、日，刷台新卡購買生鮮滿600元，贈200點福利點

七、預購禮：10/10～12/6將推出20周年慶期間預購，共有28項熱門商品市價39折起限時限量優惠

此外，全聯受歡迎的We Sweet甜點系列，也將推出3款20周年紀念款福利熊甜點，將於10/12起期間限定開賣，上頭印有可愛討喜的福利熊圖樣，包括選用北海道十勝小麥粉製成的「輕乳酪蛋糕」、使用來自北海道煉乳製成的「北海道煉乳千層」，以及「提拉米蘇蛋糕」，將手指餅乾浸泡在義大利高級咖啡品牌illy咖啡手工製成之咖啡糖液中，再包進美味的馬斯卡澎乳酪慕斯裡，搭配柔軟咖啡戚風蛋糕，並以45～129元的價格，再度打造高CP值話題甜點。

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