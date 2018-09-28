嗆柯P赴陸18次有問題 PTT翻4年前新聞...姚姚臉又腫

姚文智要求柯文哲說明赴陸18次行為，自己卻被搜出舊聞，說自己時常利用周末去上海、廈門 (圖／本報資料照)

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中時電子報

七傷拳專家4你？三立名嘴楊憲宏日前在節目上爆料台北市長柯文哲赴陸「花名冊」，對此民進黨籍北市長參選人姚文智也要求柯文哲交代清楚，赴陸18次究竟在做啥，慘遭PTT網友翻出2014年新聞猛打臉。

2014年6月，當時蔡英文提到願意「不設前提」的情況下，在民進黨中央與時任國台辦主任張志軍會面。當時姚文智對此還加碼表態，不但宣稱兩岸應增加交流與往來、且機會越多越好，甚至還表示自己時「常利用周末時間前往廈門、上海」。

姚文智當時受訪時說，如果未來他當選，台北上海雙城論壇也可以延續，無須改變，不必因為是中國大陸就排除，但也不用是中國大陸就一直靠近。

搜出新聞的網友諷刺：「台灣價值自助餐又來了，我可以你不行，常去上海廈門，又要組立委團交流，現在指著別人罵，厲害了民進黨」。連人渣文本周偉航也忍不住轉分享「常常去耶，不知道上海和廈門有沒有妖壽讃。」

鄉民們也在底下酸：「上海廈門夜生活...很精采耶」、「有台灣價值就OK的啦」、「自爆王姚姚又來惹」、「要不要先說自己周末都去廈門上海幹嘛」、「DPP雙重標準日常不意外」、「民進黨去是交流愛台，別人去就是賣台買春」。

(中時電子報)

文章來源：姚文智：我常利用周末到廈門和上海

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