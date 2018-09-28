螃蟹就要新鮮吃 挑選好蟹學問大

2018年09月28日 15:37 中時電子報 綜合報導

每年9月到12月是萬里蟹的產季，此時不少店家打出販售萬里蟹的招牌，吸引不少民眾趨之若鶩來到萬里的野柳和龜吼漁港品嘗萬里蟹。無論是在當地的海產店享用螃蟹料理，或是在產地直接購買萬里蟹帶回家吃，要如何辨識店家販售的是不是真正的萬里蟹？要如何挑選新鮮味美的萬里蟹？這些都是民眾最想知道的問題，就讓新北市政府告訴大家如何辨識萬里蟹合作店家，並讓螃蟹達人教大家如何挑一手好蟹。

萬里蟹販售店家。(圖片來源：新北市漁業處提供)

萬里蟹有三種 花蟹、三點蟹和石蟳

新北市政府農業局長李玟說，萬里蟹有花蟹、三點蟹和石蟳三種，各有不同的辨識特徵，花蟹又稱為「鏽斑蟳」，甲殼帶有淡橘紅的底色，配上淡褐色或黃銅色雲彩斑紋，外表色彩艷麗為主要特徵；三點蟹身軀呈為綠黃色，頭胸甲後半部有3個紅褐色醒目大斑點，斑點周圍有乳白色暈為其特徵；石蟳則是蟹殼呈深褐色帶有粗糙顆粒，藉由以上特徵就能輕易辨識萬里蟹。至於要如何挑選萬里蟹販售合作店家，只要店家營運符合相關衛生法規並堅持使用萬里產的萬里蟹，就可加入萬里蟹合作商家名單，會懸掛新北市政府發給的萬里蟹旗幟，這些掛有旗幟的店家所販售的就是我們萬里當地產，品質有保證，尚青尚鮮的萬里蟹。

觀察螃蟹腹部顏色。(圖片來源：新北市漁業處提供)

挑蟹有訣竅 達人教你聰明挑選不NG

是螃蟹達人也是北海岸漁業發展協會創會會長的黃湧勝說，要挑選好吃的萬里蟹有幾個簡單的辦法，首先是拿起螃蟹「掂掂斤兩」，外觀大小並不是選擇螃蟹的先決條件，有時體型看起來較小，但拿起來較沉重的螃蟹反而肉質較厚實。其次，可以按壓螃蟹的腹部及蟹腳，若按壓觸感厚實彈性，代表這隻螃蟹肉質飽滿，如果腹部按下去感覺像在按空罐頭，代表這隻螃蟹較瘦，本身含有的肉質較少，只要照著達人的私藏小撇步，就能在市場買到最物超所值的萬里蟹囉！

輕按螃蟹腹部感受觸感。(圖片來源：新北市漁業處提供)

採買尚青萬里蟹 就來野柳、龜吼與富基

今年9月22日到12月2日的例假日上午11時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工）在萬里野柳漁港舉辦的活蟹市集以及萬里龜吼漁港漁夫市集、石門富基漁港魚產品銷售中心都是採買新鮮又便宜的萬里蟹的好地方。其中，龜吼漁港漁夫市集已營運5年，在今年做了裝修並在9月21日重新開市，市集內除了販售萬里蟹還有許多在地新鮮魚貨可以選購，另外設有熟食區讓民眾在此直接品嚐多元的海鮮料理美食！心動嗎？那就趕緊安排行程到這些地方試試身手挑好蟹！

提醒民眾：假日要去野柳假日活蟹市集的朋友注意囉！因為潭美颱風攪局，週六(9/29)正常營運，週日(9/30)取消！

(中時電子報)