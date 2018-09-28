台南市準公共化托育簽約率達86％

台南市政府社會局托嬰中心簽約比例高達86％，保母簽約率也達81％，成果亮眼。（洪榮志攝）

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行政院托育準公共化服務8月1日上路後，台南市政府社會局已有55家托嬰中心及1035位保母完成簽約，托嬰中心簽約比例高達86%，保母簽約率也達81%，都超越當初設定最少7成的目標。代理市長李孟諺28日出席成果記者會時，現場也邀請多家托嬰中心代表、保母及家長共同參與簽約儀式，象徵台南市的友善托育又向前邁開一大步。

李孟諺指出，台南市因應托育新制上路，原本希望9月底前能完成至少7成的托嬰中心及保母簽署加入準公共化的行列，但在社會局的努力下，托嬰中心及居家保母簽約率雙雙突破8成，顯見托嬰中心及保母對於準公共化托育政策的支持。市府也確定將針對托嬰中心專業人員的健檢費、保母專業責任險保費與健檢費提供補助，另每年還會為保母免費施打流感疫苗。

社會局長劉淑惠也表示，這次行政院的擴大托育政策，主要是讓年輕人願意生、能夠養，而且養得好。截至7月底台南市0-2歲人數有2萬7211人，目前已有至少55家托嬰中心及1035位保母加入準公共化托育服務，預計能提供3950個未滿2歲的幼兒受托，幼兒家長每月至少可因此領取6000元的托育補助。此外，新制的育兒津貼補助條件放寬，對於育有未滿2歲幼兒自行在家照顧者，也已取消家長需一方未就業的限制。

劉淑惠還說，根據統計，截至27日已有2萬2600位家長向各區公所提出育兒津貼的申請，佔台南市未滿2歲幼兒數的83%，讓全市0-2歲無論是領育兒津貼或是托育補助者，總受惠人數已從1萬4000人全面提高到逾2萬6000人，受補助人數涵蓋率也從52%提升到98%。

(中時 )

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