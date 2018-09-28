花蓮國慶煙火為歷屆之最 逾3萬發焰火閃耀太平洋

2018年09月28日 15:49 中時電子報 綜合報導

有史以來最漂亮的國慶煙火在花蓮！花蓮縣政府(27)日辦理「107年國慶焰火在花蓮」記者會，由慶籌會主委蘇嘉全及代理縣長蔡碧仲帶領多位產、官、學界貴賓共同為今年國慶焰火晚會揭開序幕，並預告焰火將於花蓮港東防波堤璀璨綻放，布線全長1.3公里，焰火施放分為7幕，綻放時間約為36分鐘，合計施放焰火彈數達3萬806發，最大焰火彈為24吋，花蓮集結許多歷屆之最，將是歷年以來最絢爛的夜晚。

代理縣長蔡碧仲表示，0206震災花蓮亟需各界援助，感謝中央政府決議於花蓮辦理國慶焰火，以及各界給予溫暖的關懷，幫助花蓮走出震災陰霾。今年國慶焰火有許多歷屆之最，首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上煙火，預計施放3萬多發焰火彈，還有國內目前最大的24吋焰火彈，閃亮在無垠波瀾的太平洋夜幕中，歡迎大家蒞花旅遊渡過雙十假期。同時，縣府及相關單位必定會全力以赴，使慶典活動圓滿成功，並讓全國看見花蓮舉辦大型全國活動的準備與能力。

國慶籌備委員會主任委員蘇嘉全院長指出，花蓮是絕佳施放焰火之處，整個花蓮市美麗的海岸線及近郊山巔都是絕佳觀賞地點，將為來自世界各地的遊客帶來畢生難忘的美景。過去尼伯特颱風重創台東，透過辦理國慶焰火，活動當日吸引10萬人湧進台東，每條街道都人山人海，也盼透過此次國慶焰火，振興花蓮地方產業，歡迎國人、國際友人一同來參加中華民國的焰火盛宴。

活動當天，花蓮縣政府舉辦以原住民族、客家族群樂舞為特色的國慶焰火晚會，並規劃4條免費市區接駁路線，讓遊客便利往來於市區及各主要觀賞點間，東大門夜市也提前在當天下午3點開市。同時亦將推出國慶觀光紀念卡，當月只要憑該卡即可在花蓮市形象商圈及東大門夜市享受折扣優惠，並提供多元支付服務及多項智慧觀光設施，整合現行主流支付方式，方便國內外民眾及商家。

為迎接光輝雙十節，縣內觀光界總動員！溫泉專車活動「瑞穗溫泉專車一日遊」行程，於10月9日至10月14日加碼行駛，提供民眾體驗優質的溫泉及縱谷風光，報名專線洽03-8466898；花蓮真情觀光巴士也於10月1日至10月11日推出買4送1優惠活動，活動官網請見下方。此外，皇冠大車隊推廣無障礙計程車服務，於現場設攤推廣，透過有獎問答，答對即送100元乘車抵用券，單趟乘車可全額抵用，共計500張乘車券。

花蓮縣政府規劃以原住民族、客家族群樂舞為國慶焰火晚會的特色。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府與中央單位通力合作，期讓國慶焰火活動盡善盡美，包括花蓮港務分公司、花蓮港務警察總隊、花蓮港務消防隊、台灣自來水公司第九區管理處、台灣電力公司花蓮營運處、各電信業者等舉辦相關活動，振興地方產業經濟，照亮依舊美麗的花蓮。有關花蓮國慶活動的相關資訊，可至活動官網「光輝國慶 閃耀花蓮」或「107年國慶焰火在花蓮」臉書、花蓮觀光資訊網查詢。

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(中時電子報)