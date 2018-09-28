黎明教養院音樂治療法 20年磨一劍成效驚人

花蓮黎明教養院音樂治療師陳綺慧彈吉他，教導心智障礙院生歌唱。（范振和攝）

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花蓮黎明教養院音樂治療師陳綺慧彈吉他教唱，引起心智障礙院生共鳴。（范振和攝）
花蓮黎明教養院音樂治療師陳綺慧平日跪著教院生打鼓，態度認真。（黎明教養院提供）

花蓮黎明教養院老師陳綺慧運用音樂治療法，循循善誘心智障礙院生，20年磨一劍，如今教養院外出表演的非洲鼓、棒鐘隊，遠近馳名，陳綺慧功不可沒。

陳綺慧在黎明教養院服務滿20年，當初因前院長黃清一聽說她在美國維吉尼亞洲雪蘭多大學攻讀音樂治療系，畢業後，便邀她到教養院力推音樂治療法，讓她不只服務院生，也同意可到外頭兼課、演講，讓花蓮各界了解音樂療法的特色。

48歲的陳綺慧說，她回國後，曾在玉山神學院兼課，也在師範學院特教諮詢中心當諮詢師，近年來也在國立東華大學音樂系兼課，推廣音樂治療。「西部、北部已有上百位音樂治療師，東部因資源有限，花蓮職場上打拚20年，始終只有我一人。」

她表示，在教養院輔導心智障礙生，可增強院生記憶力、認知能力、情緒穩定度等，近年來培訓音樂班，已能走出教養院表演，自立益人，包括非洲鼓、棒鐘等樂器表演，備受肯定。明年度部分院生甚至將成為她的助理，前往明禮國小特教班，協助同樣心智障礙學弟妹玩樂器。

陳綺慧指出，院生打鼓敲鐘，緊張、打錯是常有的事，要有耐心不斷重覆提示，院生有時3、5分鐘就忘了，她也會請同學協助刺激鼓勵，每每完成一支5分鐘左右的非洲鼓曲目，至少得花上1年時間，院生記起來、打得順時，就可充分享受音樂的興味了。

音樂治療對於院生而言，可協助非口語式的表達情緒，最終達到穩定情緒的效果；同時，在音樂進行中，有輪流、等待、問候，讓院生得以在自然情境下，與周遭成員緊密互動，藉以改善人際關係。

陳綺慧強調，她採用音樂療法多年來，院生總能完成階段性目標，讓她大感欣慰，而她學以致用的專業受到肯定之餘，這條路儘管孤寂，仍將持續走下去！

(中時 )

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