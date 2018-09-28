3人電話性愛燒出熊熊烈火 《愛愛馬德里》超多荒謬性癖好

2018年09月28日 15:54 中時 潘鈺楨

西班牙票房大賣超過兩億台幣的《愛愛馬德里》，電影描述五對情侶間因難以啟齒的性癖好而開始一連串瘋狂故事，主演之一的紅髮女孩從事透過視訊幫助聾啞人士撥打電話的工作，卻驚訝地接到一位聾啞男孩來電、試圖透過她的手語服務享受電話性愛，未料另一邊接電話的正是一位不修邊幅的大媽，一面若無其事地除毛一面說出挑逗激情話語，反差令人發噱。

紅髮女孩在男孩大方表達性幻想之下，雖無奈也只好努力地專業配合，煽情手語動作招來同事側目，而大媽說到激動處家裡竟意外失火，引人爆笑。

《愛愛馬德里》將沉睡癖、戀哭癖、被搶劫癖、織物癖、多P等癖好一字排開，挑戰親密伴侶間沒說出口的性愛模糊地帶，而當紅鮮肉導演帕可李昂（Paco Leon）在片中自導自演、挑戰多P情節，也吸引不少粉絲好奇。早已推出不少叫好叫座作品的帕可李昂一向喜歡讓演員即興發揮，他認為若所有台詞及互動都是安排好的，演員就容易產生肥皂劇中常見的空洞反應，但若有一定的彈性發揮空間，一切就會非常自然而有活力。

《愛愛馬德里》中，5段有點荒謬的愛情故事交錯成爆笑卻又溫馨的性愛喜劇。床上嗨不起來，在情色酒吧工作的友人一加入戰局卻點燃熊熊慾火的夫妻檔、求子心切卻必須看到老公落淚才會高潮的妻子、被老婆拒於門外，只能在她熟睡時上下其手的醫生、被搶劫會產生快感的美少女，以及會對高級布料「起反應」的聽障女孩…..帶著最荒謬的性癖與最真摯的愛欲，他們能打破眾人對愛情的定義，找到屬於自己的「性」福高潮嗎？從開不了口的情慾煎熬到停不下手的徹底解放。電影將於10月5日在台上映。

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(中時 )