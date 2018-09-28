兒少保護網大漏洞 社工難實踐預防工作

2018年09月28日 15:57 中時 李宜秦

虐童案連環爆，令人不禁質疑兒少保護網是否出現漏洞，家扶社工指出，因社工不具公權力，根本難以做到事先預防的工作。她曾探視過居住在爬滿蟑螂環境中的腦麻女童，父母三餐都僅以稀釋的牛奶餵食，然而卻因沒有危及生命危險，無法緊急安置孩子，且國內現有的安置機構嚴重不足，受虐兒最後往往都只能再被丟回問題家庭內。

南高雄家扶基金會社工陳靜怡解釋，法律可以「一般安置」與「緊急安置」處理受虐兒，一般安置須由家長提出、緊急安置須危及孩童生命危險時才可啟動。

陳靜怡曾探視一名一歲的腦麻女童，其家中其亂無比、味道惡臭又爬滿蟑螂，父親有人格問題、母親有智能障礙，兩人都患有癲癇，育有三名發展遲緩的孩子。該對父母因無力照顧腦麻兒，三餐都僅以稀釋牛奶餵食，也放任另兩名孩童在床邊奔跑、跳躍，她說「好幾次腦麻的小孩都要被踹到臉」，環境十分危險。

然而無奈的是，僅是環境髒亂、營養不良等狀況並不危及生命危險，也就無法緊急安置，陳靜怡無奈的說「那根本不是人住的地方」，她解釋「因為沒了小孩家長就不能領補助款，所以很多人都會演戲以避免小孩被安置」。

陳靜怡還曾遇過一名六歲以下孩童遭父母獨留房內，卻因社工身分無法直接破門而入，必須先陳報社會局、再通報警察局，確定孩子有危險後才能進入，「明明孩子有需要幫助，我們卻只能在門外心急如焚的等一整天」。

陳靜怡表示，紐約兒童局設有一個部門專由退休刑警組成，若有人通報兒虐案件時，會由這些具公權力的刑警作為第一線的工作者，社工則是處於後端協助照護。然而台灣警政與社政並未統一。

她舉例曾遇過一名販毒父親，就讀幼稚園的孩子都已能明確形容與畫出父親吸毒的模樣，社工仍無法直接帶離孩子，直到某次父親情緒暴走，警察才上門處理，且警察仍將責任丟給社工，只說「看社會局怎麼做，我們配合」。

北台中家扶社工督導韓玉瑛指出，台灣現有的安置庇護所、寄養家庭嚴重不足，因此仍只能輔導原家庭或等鄰居伸出援手，然而裝睡的人叫不醒，期盼問題父母醒悟，似乎是在期盼奇蹟。

(中時 )