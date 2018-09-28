至善的唐獎：為台灣帶來更美好的未來

2018年09月28日 15:56 中時電子報 綜合報導

唐獎第三屆得獎者出爐，永續發展、生技醫藥、漢學與法治四大領域得主的卓越成就和影響力，呼應主題「至善的唐獎」，是對人類發展的奉獻，以及人類德行「至善」而美的境界。唐獎教育基金會創辦人尹衍樑在酒會表示，「面向世界」的唐獎，期待能為兒孫帶來更美好的未來，也是設立唐獎的目的。

唐獎教育基金會也舉辦四場「唐獎得獎人演講」與記者會，讓各界了解唐奬第三屆得獎人的專業成就及影響力。

法治奬得獎人約瑟夫•拉茲表示，法治有一個重要原則，即是避免政府為所欲為，政府要向大家公布決策背後的理由，而且理由必須是公正、沒差別待遇的，讓大家有機會提出自己主張、聽取各種不同資訊。但法治主義要變成公共文化的一部分，必須與教育、政治的對話相互結合，法治才有辦法真正落實。

生技醫藥獎得主東尼‧杭特、布萊恩‧德魯克爾及洪明奇院士（代表約翰‧曼德森）四人強調，將來的精準醫療或個人醫療，會從「對症下藥」、「對人下藥」，走到「對病情下藥」，關鍵在於找到正確的原因，未來的預防醫學或醫療，勢必要兼顧遺傳基因、生活環境及作息習慣。

永續發展獎得主詹姆士‧漢森，以及維拉布哈德蘭‧拉馬納森，兩人都以氣候變遷為主題。漢森說，過去年長一輩大量消耗石化燃料換取社會發展，外部成本卻由下一代承擔，對下一代來說並不公平。為了潔淨環境，他不惜和政府機關角力四度被捕，因為「我們這一代人責無旁貸」。

拉馬納森分享多年來的研究所得，以及他結合聯合國的環境規劃署發起的「氣候和乾淨空氣聯盟」，目希望能減少短生命期的氣候汚染物，推動家庭烹飪使用潔淨能源、影響數百萬民眾健康的Surya計畫，降低對暖化的威脅。

漢學奬得獎人宇文所安就「文學裡面的意義：胸中之竹與腹中之竹」破題，述說文人墨客的情誼，以及中國文學與意境之美。另一得獎人斯波義信利用大量的史料古籍，說明中國從早期從輕商，到北宋、南宋之後，因為交通與社會分工以及社會移動，尤其是商人為支應政府所需，說明「中國史上商人的社會地位」隨時代變遷與需求而改變，其中，以福建最為明顯。

中正紀念堂現場是唐獎第三屆榮耀暨獎章證書展展場，除展示得獎人的生平故事與成就，並將唐獎四大獎項（永續發展、生技醫藥、漢學及法治）領域精神意涵完整呈現，且有別於以往採靜態方式展出，今年特別設計了四款不同的互動體驗活動，從科普知識、趣味遊戲，讓不同年齡層的民眾，能透過輕鬆又有趣的方式，親身體驗唐獎得獎人的專業知識和研究成果。

(中時電子報)