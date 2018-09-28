毒蟲強行渡河想落跑　勇警游泳追緝逮捕

英勇員警薛世賢（左）1手持搜索票另1手游泳，將持有毒品且逃跑的徐男追捕到案。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
鶴岡派出所警員薛世賢持搜索票，橫渡20公尺寬河面，捕獲持有毒品的徐男。（何冠嫻翻攝）

苗栗警分局鶴岡派出所28日執行緝毒專案，持搜索票到一處民宅搜查，徐姓男子因持有毒品，見警上門心虛緊張奪門而出，先後躍下3公尺高的駁坎和1.5公尺深的溪流勉強渡河，最後仍因體力不支，被後方1手持搜索票另1手游泳追趕上來的勇警逮捕。

警方調查，48歲的徐姓男子被鎖定為毒品人口，鶴岡派出所副所長鄭肇銘與警員薛世賢28日上午9時30分，持搜索票前往其住處查緝。徐男見警方上門，拔腿就往外衝，沿田埂逃逸，見警緊追在後，先躍下3公尺高駁坎，再跳進1.5公尺深的溪流，橫渡20公尺寬的河面斿到對岸。

而警方也不是省油的燈，馬上奪門而出，員警見狀立即衝出追緝，徐男為躲避，不顧自身安全，竟跳下3米高坡坎欲逃逸，但見員警仍在後追逐，隨即又跳入1.5米深溪流並強渡20公尺寬溪面至對岸，最後因體力不支，遭後追逐員警逮獲，並起獲毒品安非他命1.62公克，偵詢後依違反毒品危害防制條例移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局也提醒民眾， 若發現可疑人、事、物，務必記下特徵並撥打110報案，界警民合作，一同有效遏止犯罪，營造更好的治安環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

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