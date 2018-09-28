瑪莉莎麥卡錫挑戰無恥度警探 公開布偶約炮、吸毒私生活

2018年09月28日 16:07 中時 潘鈺楨

憑《麻辣賤諜》（Spy）迅速竄紅的好萊塢喜劇女王瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），在限制級喜劇《歡樂時光謀殺案》中，再度展現「恥」度無極限的搞笑功力。這次她化身叱吒風雲的警探康妮，著手調查一件慘絕人寰的連續凶殺案，只不過受害者不是人類，而是一群五顏六色的布偶！原來在電視上賣萌唱跳的布偶們，下戲後也有正港的私生活，除了運動休閒，約會逛街，賭博、約炮、吸毒一樣也不少，超歪反差宛如《熊麻吉》（Ted），腥羶惡搞更直逼《腸腸搞轟趴》（Sausage Party），而所有布偶不該做的事都能在預告中看到。

電影《歡樂時光謀殺案》一轉布偶唱歌跳舞的純真形象，以「小朋友沒在看時，布偶們都在做什麼？」為梗，大膽拍出超乎想像的低級趣味。片中與瑪莉莎麥卡錫攜手辦案的布偶菲爾，由知名布偶配音員比爾巴雷塔（Bill Barretta）獻聲，是一位擁有藍色外表、風流齷齪的私家偵探，兩人一搭一唱、笑料百出。瑪莉莎麥卡錫更表示她一看到劇本就想演了，她說：「我才看了2頁劇本就想要加入，我老公勸我不要太衝動、再多讀幾頁，但我看到第4頁還是忍不住，人家就很想演啊！」

《歡樂時光謀殺案》描述人類與布偶和平共處的洛杉磯，近來爆發一樁布偶連續凶殺案，而慘遭毒手的受害者全是90年代家喻戶曉兒童節目「歡樂時光幫」的演員。為了找出凶手，警探康妮（瑪莉莎麥卡錫飾）將與昔日黃金搭檔私家偵探布偶菲爾一起攜手辦案，查出真相。電影10月19日在台上映。

(中時 )