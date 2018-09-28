秀水國小虎頭蜂來襲！打火兄弟水攻虎頭蜂

2018年09月28日 16:02 中時 吳敏菁

秀水消防隊打火兄弟水攻虎頭蜂。（吳敏菁翻攝）

秀水消防隊打火兄弟水攻虎頭蜂，大片葉子掉落。（吳敏菁翻攝）

秋季虎頭蜂築巢旺季，秀水國小大門口附近大王椰子樹，虎頭蜂成群來襲，築巢籃球大，小朋友上學看到群峰飛舞心裡都怕怕的，害怕不小心遭惹到，被群螫就慘了，彰化縣消防局秀水分隊28日下午1點30分接獲報案，馬上出動1部水車，水攻虎頭蜂，解除了附近公務員和師生心頭大患。

秀水國小門口附近成排的大王姊子樹上，近來結了一顆巨型蜂窩。對面就是秀水鄉公所，大王椰子樹下也正在進行步道整修的工程，公務員、工程人員和師生、家長等往來頻繁，看著虎頭蜂盤旋越聚越多，感到不安。

秀水消防隊下午接獲報案，趕緊派員前往查看，果然看到高高的大王椰子樹上，直徑將近100公分的超大虎頭蜂窩，數百隻虎頭蜂就在蜂窩附近飛舞盤旋。

由於蜂窩位置實在太高了，無法用手摘除，消防局出動消防水車，2名消防人員換上捕蜂裝，拉起水線朝上噴射，進行水攻，就將超大的蜂窩打散。大面葉片也被強力水柱沖掉，前後作業1小時，非常辛苦。

「很少看到那麼大的蜂窩！」消防局表示，秋天是虎頭蜂築巢的季節，夏秋之際會有愈來愈多蜜蜂開始築巢，提醒民眾若發現蜂窩千萬別自行摘除或用殺蟲劑噴灑，捕蜂抓蛇雖然不是消防局的業務，目前也正研擬委外，但為守護安全，仍樂意服務。

(中時 )