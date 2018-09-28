社工處境左右為難 輔導個案還被黑道嗆

2018年09月28日 16:03 中時 李宜秦

兒保社工吃力不討好，除了難以博取輔導個案信任，每次爆出虐童案時社會大眾都會首先檢討社工。曾有社工幫助個案妻子告發丈夫吸毒狀況，對方竟協同黑道至辦公室內砸車嗆聲，另外因輔導對象常會對自身傳染病保密，導致許多社工工作後染上疥蟲、B肝等疾病，可謂身心煎熬。

南高雄家扶基金會社工陳靜怡表示，隨著社會變遷、離婚率大增，現有的家庭狀況結構越趨複雜，常遇到十分極端的個案。她曾遇過一名個案疑似有精神疾病，卻遲遲不願就醫，其家屬怕打壞關係也不敢強制送醫，該個案不僅有幻聽、幻想症狀，還會因補助被取消打電話來辱罵社工。

該個案某日因幻想大嫂與媽媽要傷害她，對兩人各砍一刀後，自刎身亡，最後個案的家屬才願意告訴社工她其實是吸毒，不是生病。陳靜怡說，「家屬不講社工根本無能為力，還會判斷失誤，更沒有權利要她強制就醫，只能眼睜睜看著悲劇發生」。

陳靜怡說，社工的立場十分兩難，曾有同事因幫助輔導個案的妻子告發其丈夫吸毒的不法行為，對方竟找來黑道至辦公室內嗆聲、砸車威脅，也有人在輔導過程中曾被對方掐脖、按腹壓倒等，她無奈的說「社工根本應該配槍」。

陳靜怡表示，社工長期須輔導不知名的個案，當個案自身有傳染疾病也不可能主動告知，有的社工就會因此感染疥蟲、B肝等疾病，可說是「身心煎熬」。北台中家扶社工督導韓玉瑛也說，社工多以女性居多，更是危險，進入個案家庭除了得先評估安全風險，甚至要事先知道個案家庭的逃生路線。

(中時 )