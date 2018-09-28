鮮肉男星噴汁開場 《禁身接觸》SM群戲女主角拍完「很療癒」

男星噴汁開場，《禁身接觸》奪金熊。（海鵬提供）

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今年柏林金熊獎電影《禁身接觸》，不僅演員大膽三點全露，片中更有多場充滿性療癒的SM群戲。電影雖令人瞠目結舌，卻直視人的內心慾望，日前送審台灣文化部獲裁定「成人尚可接受」列為限制級，確定可原汁原味完整呈現。

該片連女主角蘿拉本森（Laura Benson）拍完都形容「像走完全套心理療程」，直說「讓我非常療癒」。《禁身接觸》劇情遊走真實與虛構之間，並首開以私密影像敘事之先河，讓演員親自以影像「陳述」自我情慾，帶領觀眾重新檢視自己跟他人的親密關係。

羅馬尼亞女導演阿狄娜潘提琳(Adina Pintilie)，今年以這部驚世駭俗電影《禁身接觸》，一舉拿下金熊獎、最佳首部影片雙料大獎，成為柏林影展最大贏家。有趣的是，該片原本計畫以羅馬尼亞語發音，卻因尺度過於大膽、面臨無人敢演局面。潘提琳費時兩年四處調兵遣將，才喬好英國女星蘿拉本森、瑞典男星托瑪斯雷馬奎斯(Tomas Lemarquis)點頭參演。而以打手槍為該片開場的全裸帥男，最後則由保加利亞男星喬治納德傑夫(Georgi Naldzhiev)噴汁演出，加上該片有法、德、捷克、保加利亞及羅馬尼亞等五國投資，不僅拍攝現場猶如聯合國，電影最後更理所當然「大家說英語」。

這部被法國媒體形容「前所未見」的金熊獎電影《禁身接觸》，劇情描述蘿拉（蘿拉本森飾）因為揮之不去的心中陰影，懼怕與他人肉體接觸。很想做愛的她，於是招來鮮肉男妓(喬治納德傑夫 飾)，卻只敢在對方精噴液射後，撫觸床單感受那份男體餘溫，將她渴望親密、卻又害怕碰觸的心境表露無遺，堪憐境況令人不忍。《禁身接觸》從美麗身體開始、一步步拍進心底深處；蘿拉本森也在導演阿狄娜潘堤琳掌鏡下，逐步解錮冰封的心，坦露真實的自我、傾聽身體渴望，重新找回原本就屬於自己身體的那份自由。電影10月5日在台上映。

(中時 )

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