院會又空轉！蘇嘉全召集朝野協商　藍黨團拒出席

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立法院會今再度邀請行政院長賴清德進行施政報告並備質詢，國民黨團繼上週杯葛後，一大早再度動員佔領主席台，就是不讓賴清德上台。眼看議事無法進行，立法院長蘇嘉全下午召集朝野協商，但國民黨團書記長曾銘宗受訪表示，為了促轉會正常運作，要求行政院成立調查小組、賴清德專案報告等，相關條件民進黨不願接受，如此一來也沒有進一步協商必要，因此拒絕參與協商。

面對議事持續空轉，蘇嘉全下午受訪表示，特別召集各黨團協商，也是想了解國民黨團的訴求到底是什麼、是否符合憲政體制；尤其今日是《憲法》及《立法院職權行使法》規定，9月底前要進行施政總報告並備質詢的最後一天，「若沒完成、違背憲法及法律，誰要負起這責任？」

民進黨團幹事長李俊俋則說，國民黨團3項要求，包含依促轉條例第8條將張天欽解職，以及由行政院成立調查小組，待外部調查報告出爐後，再由閣揆代表行政院、促轉會向立法院做專案報告；不過，促轉會畢竟是獨立機關，怎麼由行政院調查、由院長進行專案報告？這恐有違憲疑義，因此與國民黨協調沒共識。

他也說，國民黨團這已不是第一次，連續兩次這樣阻擋，讓所有行政官員在這，委員們也無法質詢，而促轉會該調查也調查了、人也都離職了，不知道為何要無限上綱到這樣；且若行政院調查，事後又被說成官官相護，也是一樣結果。

曾銘宗則強調，由於促轉會現在公信力蕩然無存，內部報告沒人相信，因此要求行政院層級組專案小組進行外部調查，調查後也請賴清德到立法院做專案報告，讓全民了解情況後，才同意他進行施政報告，但協調一個早上，民進黨就是不願意，所以下午協商不參加。

至於若賴清德今天仍無法進行報告，恐違反《立法院職權行使法》？曾銘宗表示，國民黨的要求非常有正當性，不能因為這樣的正當性要求，就將違法情事歸諸國民黨，民進黨應慎重考慮接受國民黨非常有正當性的建議及要求。媒體追問，下週是否繼續杯葛？曾也回「當然」。

(中時 )

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