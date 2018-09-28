高雄》黃創夏大驚：韓國瑜已讓民進黨「動搖黨本」！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底高雄市長選舉進入倒數兩個月，據最新民調顯示雙方差距已不到5%，資深媒體人黃創夏說，國民黨高雄市長參選人韓國瑜雖勢單力薄，但已讓對手民進黨和所屬參選人陳其邁近期「危機總動員」，要全力出擊救選情，前市長陳菊日前甚至向高雄選民告急，呼籲「民進黨不能輸」。

據《聯合報》25日最新民調顯示，韓國瑜支持度34%，陳其邁支持度32%，雙方僅2%差距，也讓一直以來是綠營鐵票倉的高雄恐有翻盤可能。

黃創夏表示，「民進黨害怕，所以從中央到地方甚至網軍全面出擊」，前市長陳菊甚至多次南下幫陳其邁造勢，並向高雄選民告急「拜託大家用疼惜陳菊的心，把陳其邁送進市府」、呼籲「民進黨不能輸」，近日地方上9位高雄綠委甚至群起抨擊，20年前韓國瑜針對《離島建設條例》立法時的發言，痛罵韓國瑜是「台灣賭場的始祖」。

他指出，過去歷年來民進黨在高雄，選前民調總能領先對手２~4成，但在最近的民調中，韓國瑜卻一路進逼將支持度拉近到僅落後2~5%，雖離勝選仍有距離，但他一人在高雄將民進黨搞的風風雨雨，竟然真能「動搖黨本」，可見對於「花媽神話」已經產生巨大衝擊。

黃創夏解釋，韓國瑜能獲得高雄人支持的真實原因，除了民進黨不和外，讓很多人憤怒和恐懼的是「今天的台灣，正是過去的高雄」，許多黨政大位和現有公營事業都是來自高雄市府，讓許多在地人感覺「外來客」和「過客」，只是把高雄當成是「跳板」。

他文末總結認為，高雄的年輕人外移，低薪現況，就是韓國瑜的土壤，民進黨不知深自檢討反省，越大張旗鼓反撲，恐怕只會把韓國瑜的聲勢越拉越高。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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