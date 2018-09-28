中職》沒失投卻被擊出安打 歐書誠：周思齊好難對付

2018年09月28日 16:17 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦悍將歐書誠28日出席球隊舉辦的新秀記者會，已在一軍登板出賽的他談及對職棒比賽的感想，他除了對打者的選球能力印象深刻，昨役對他擊出安打的周思齊則讓歐書誠苦笑說：「他滿難對付的。」

昨役富邦對上中信的比賽，先發投手喬登（Taylor Jordan）投不滿5局就退場，歐書誠接替投球，他在7局上2出局、一、二壘有人時面對周思齊，歐書誠被擊出帶1分打點的安打，「其實我那一球沒失投，本想讓他擊出滾地球出局，沒想到穿越出去。」歐書城說。

該役歐書誠2.2局用了39球，他透露，因為作役先發投手投不滿5局，他已經做好心理準備，「以前業餘時期我曾經先發過，所以這樣的狀況還好。」歐書誠說。

歐書誠28日賽前在一軍出賽過2場，皆為中繼登板，共計3.2局投球只被擊出3支安打，投出1次三振，失1分為責失分，自責分率2.45。

業餘時期曾經先發過，目前在富邦一軍則為牛棚投手，歐書誠認為自己可以適應，「只要是教練交代的任務我就會盡力去完成，出賽的頻率並非可以自己決定，且之前在業餘的比賽也曾遇過各種狀況，沒問題。」

談及業餘與職棒的不同，歐書誠說道：「職棒打者的選球能力很好，即使是同一種變化球，會有不同結果。」他透露，投球進壘角度若稍有落差，就會被打者打得很遠或是沒有引誘效果。

(中時電子報)