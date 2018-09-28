《陽光先生》結局掀高潮 李秉憲、金泰梨雙雙入圍「韓國電視劇大賞」

李秉憲憑藉《陽光先生》入圍 「韓國電視劇大賞」。Netflix提供

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時報周刊

Netflix的韓國年度大戲《陽光先生》本周末就要正式進入大結局，李秉憲、金泰梨、劉演錫、卞約翰及金玟廷五個主角的命運又將如何和韓國的歷史交錯糾纏？看到結局的預告片時，令粉絲們超級揪心，雖然期待看到最後結局，但是又怕看完的失落感！

幸好，在大結局播出之後，還沒看過《陽光先生》的觀眾就可以在Netflix 上一口氣追完全劇，看過的粉絲更可以二刷或三刷甚至將喜愛的畫面無限回放。在結局尚未上架前韓國傳來一個大好消息：《陽光先生》男女主角雙雙入圍「韓國電視劇大賞」！李秉憲入圍大賞，金泰梨則獲得女子新人賞，對於兩人優異的演技獲得最高的肯定。

李秉憲精湛的演技早已有目共睹，曾經拿下多次影帝頭銜的他，這次在《陽光先生》中更完美演繹一個美國軍官的不怒而威，和面對愛情的靦腆柔情，甚至他經常正襟危坐一派嚴肅卻說出超級搞笑的台詞，都讓觀眾印象深刻，尤其越接近結局，劇中就出現更多慷慨激昂的場面，也只有憲哥可以撐起這磅礴驚人的歷史大劇。

女主角金泰梨從《下女的誘惑》一片中崛起，她在片中面對的都是氣場逼人的大腕演員如金敏喜、河宇正和趙震雄，但她卻以毫不生澀的表現技壓全場。這次金泰梨在《陽光先生》中又演出完全不一樣的角色個性，在柔弱外表下卻可以拿槍對付比她高壯的男性演員也毫無畏懼，因此即使身材嬌小她在片中演出可以肩負起拯救韓國命運的女主角，一樣充滿說服力。李秉憲與金泰梨這次的入圍可說是實至名歸，許多粉絲都期待在10月2日能夠看到兩人於「韓國電視劇大賞」中順利掄元。

(時報周刊)

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