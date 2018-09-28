台中》摘龍眼、拔龍鬚菜、名字被作文章 林佳龍：心也會痛

2018年09月28日 16:32 中時 盧金足

台中市議員張雅旻（右）市議員李天生28日質詢時呼籲「乾淨選風」。（盧金足攝）

台中市議員楊正中28日指出，現在是民主自由時代，佛家有言，「心中有佛，看人像佛；而心中只有牛糞，看人像牛糞！」（盧金足攝）

台中市議員張雅旻28日在總質詢時，抨擊有人以「摘龍眼、拔龍鬚菜」，在台中市長林佳龍名字做文章，批低級當有趣；林佳龍直言，看到名字被作為攻擊目標「心也會痛」，每個人都是人生父母養，都需要被尊重。對此，國民黨陣營由市議員楊正中回應表示，「心中有佛，看人像佛；心中只有牛糞，看人像牛糞！」

選舉戰火方熾，林佳龍名字傳出「殺萎龍、拔龍眼、摘龍鬚菜」等諧音，張雅旻28日質詢時痛斥「把低級當有趣」，張雅旻要求市長參選人應該好好端出牛肉，向市民報告如何做好市長工作，呼籲台灣不能走回頭路，立即停止泥巴戰與負面選舉。

張雅旻並與市議員李天生拿出印有郝龍斌、龍應台、龍千玉等人的看板說，這些汙衊的詞語，也波及名字有「龍」的人，讓人不舒服，並拿出自己被割破的競選布條，直呼「選舉怎樣選成這樣」，李天生對有人持刀破壞文宣，憂心恐會形成暴力氣氛。

對此，林佳龍回應，看到對手拿名字作為攻擊的目標「心也會痛」，但這種人身攻擊，並不會減損自己的尊嚴，反而會減少市民對對手的尊敬，每個人都是人生父母養，都需要被尊重，在文明社會中用言語傷人與用武器傷人一樣嚴重，對手這樣做呈現一個人的文明高度與格調，希望大家可以就事論事。

林佳龍強調，議會是神聖的地方，有民意代表會在議會設計對話，然後在錄下質詢影面進而剪輯加工以抹黑他人，這種加工殺人會讓民主蒙羞，民主需要大家一起愛護他，對人也要有基本尊重，否則會傷人、傷己、傷台中。

對此，楊正中表示，現在是民主自由時代，佛家有言，「心中有佛，看人像佛；而心中只有牛糞，看人像牛糞！」林佳龍心中想什麼，眼裡看到的就是什麼，不要以為講到「龍」字，就是在影射他、攻擊他。

楊正中說，林佳龍執政近四年，舉債暴增、財政不佳、青年低薪、交通壅塞、空汙未解、不見重大建設淪口號治市等，民意代表質詢內容更是可受公評之事。

(中時 )