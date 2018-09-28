景文越南產學專班開學　洪久賢勉：把握來台就學機會

景文科大校長洪久賢為越南國際專班開學典禮致詞。（景文科大提供）

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旺報
景文科大校長洪久賢頒發景文科大學生證，象徵進入大學生涯。（景文科大提供）

為歡迎120名越南大一新生來台就學，景文科技大學國際產學專班今（28）日舉辦開學典禮，景文科大校長洪久賢勉勵新生，把握來台就學機會，相信4年畢業後，一定能成為深獲企業青睞的人才。

配合政府推動新南向政策，景文科大針對越南學生開辦國際產學專班，該班於今日舉行開學典禮，越南共和國溯莊省教育廳中學部主任阮文巴、茶榮省教育廳中學部副主任阮青峰，率領多名越南教育官員，以及溯莊與茶莊2省多位高中校長、副校長前來參加與祝福，而越南台灣商會聯合總會輔導總會長謝明輝則出席觀禮。

景文科大校長洪久賢表示，國際專班開啟國際交流新的里程碑，並期勉同學們把握機會努力求學，4年後定能滿載而歸，成為企業最愛優秀人才。

阮文巴及阮青峰也肯定景文科大的學習環境，並勉勵今年120名來台越南大一新生，努力學習，為建設越南作好準備。

謝明輝則說，學生們在讀完大學後，不要只想留在台灣工作，可訂定9年成功計畫，3年努力投入職場不換工作、3年全力以赴回饋企業、3年廣拓人脈為當老闆作準備。

景文科大表示，配合政府推動教育新南向政策，拓展與深化東協與東南亞重點國家，景文科技大學以企業最愛之優質高等技職教育優勢，深耕越南台商人才培育，成立國際產學專班，越南國際產學專班在今年邁入第2屆，主要開設電腦與通訊、觀光餐旅及企業經營管理等三大學程，共招收120名越南新生，學生除了學習專業外，主要以華語教學，學生透過4年訓練，累積流利中文能力，以作為台越企業溝通橋樑。

(旺報 )

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