彰濱秀傳醫院「醫薩刀」治癒鋼鐵大叔黃仲崑手顫抖

黃仲崑這次現身說法，希望由自身經驗，讓有手抖困擾的民眾可以尋求正確醫療諮詢。（吳敏菁攝）

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彰濱秀傳醫院「醫薩刀中心」揭牌儀式。（吳敏菁攝）
彰濱秀傳醫院「醫薩刀中心」揭牌儀式。（吳敏菁攝）

最近以《范保德》電影獲得海參威影展最佳男主角獎的鋼鐵大叔黃仲崑，28日開心的回到彰濱秀傳醫院參加「醫薩刀中心」揭牌儀式。在台上談笑風生的他，吐露年前還需要靠掩飾才能隱藏手部無法控制的顫抖，經過醫薩刀的治療，重拾彩色的藝界人生。

黃仲崑說，很多人問他，「住台北還跑那麼遠，到彰濱秀傳治療？」他總說，「全台灣只有彰濱秀傳有啊！」當初決定治療時，內心有些許不安，但事實證明，那時的擔心是多餘了，感謝秀傳醫薩刀中心團隊高超的醫療技術。

黃仲崑這次現身說法，希望由自身經驗，讓有手抖困擾的民眾可以尋求正確醫療諮詢。並藉由這項世界最新的無創手術，幫助因手抖而無法工作、手抖而羞於與人相處

，甚至無法維持簡單日常生活功能的病人，勇於接受治療。

彰化秀傳醫院神經內科邱百誼主任表示，這種不明原因的「原發性震顫」是動作障礙中最常見的疾病之一，容易被誤診為其他疾病，像是帕金森氏症。秀傳醫院率先引進台灣第一台的「醫薩刀」，為病人帶來治療新選擇。

醫薩刀中心張維傑主任指出，目前台灣約有20萬人有手抖症狀，自2017年6月第一例治療至今年8月共治療32位原發性震顫患者。平均58歲，比國外治療的患者年輕約10歲。就國人平均餘命80歲而言，患者至少可以改善20多年的生活品質。手術時間大約1個半小時，約2至3天可出院，一週可恢復正常生活。

秀傳總裁黃明和表示，彰濱秀傳紀念醫院正式成立醫薩刀中心，期待「醫」療儀器有如菩「薩」的聖手，神奇如「刀」根除受苦。未來將針對巴金森氏症、強迫症、腦腫瘤及失智症的治療進行人體實驗，期待能在醫療上有更多的突破。

(中時 )

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