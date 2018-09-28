新竹再添國際級酒店 潮牌酒店英迪格開幕

2018年09月28日 16:27 中時 徐養齡

潮牌酒店英迪格酒店28日以全新面貌問世。（徐養齡翻攝）

新竹市長林智堅（右二）應邀前往開幕儀式。（徐養齡翻攝）

新竹市再增1間國際級高檔酒店！新竹美麗信酒店去年吹熄燈號，房東美系私募基金子樂投資斥資億元改裝，引進潮牌酒店英迪格酒店（Hotel Indigo Hsinchu Science Park），28日以全新面貌問世，搶攻國際級商務旅客。

子樂投資總裁詹偉立、新竹市長林智堅、GQ雜誌總編輯杜祖業、知名家具設計師堀雄一郎、知名燈光設計師賴雨農等，今一同為英迪格酒店揭開序幕，林智堅特別感謝詹偉立來新竹市投資，絕對是最佳的選擇。

林智堅說，市府積極推動的「竹科X計畫」就在飯店的附近，竹科廠商引頸期盼，希望能就近在市區找上、下游廠商設廠，如此能建立完整產業鏈，將公道五路兩側打造為科技產業廊帶，相信能為飯店帶來源源不斷的商機。

詹偉立表示，從決定品牌到簽約合作、進行設計、改建到正式開幕，國際團隊攜手合作與時間賽跑，3個月內完成翻新裝潢，挑戰台灣國際精品酒店的最速紀錄，投資總額超過億元。

新竹英迪格酒店總建築面積約4050坪，共有140間客房，包括9間套房，客房坪數為10到17坪，平均房價約在4800元。

(中時 )