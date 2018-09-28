40歲後臀腿開始萎縮！一張圖測出下半身健康

一張圖測出下半身健康。(資料來源：《專為中高齡設計的強膝健骨養生功》/吳孟瑤製表）

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40歲後臀部與腿部肌肉會開始萎縮，很容易因肌肉不足而感到腿軟無力。(圖／shutterstock)

下半身，像是身體這棟房子的地基，要強韌有力、向下扎根，房子才會站得穩固，因此，下肢的鍛鍊可說是健身之本，只要鍛鍊好，許多毛病自然也能獲得改善。

人過了40歲以後，臀部與腿部肌肉會開始萎縮，大腿變得較細，下半身也愈來愈單薄，很容易因肌肉不足而感到腿軟無力、膝蓋疼痛，甚至增加跌倒意外的風險。

慶幸的是，肌肉的增長並不會受到年齡限制，也不會因賀爾蒙分泌的減少，而造成肌纖維細胞停止生長，因此只要勤加鍛鍊，就能維持下半身強健、遠離疾病！但如何知道自己的下半身肌力是否及格？試著用下面這張表測看看吧！

將測試的分數加總起來：

12～20分：下半身肌力不足，生活上易受傷，急需加強下肢訓練。

21～30分：身體有些退化或不協調，建議每天撥出約30分鐘時間做下肢訓練。

31～45分：雖說肌力尚可，但此階段也最容易輕忽身體的小警訊，若不保持鍛鍊習慣，很快將會感到體能下降或筋骨不適。

46～60分：下肢的肌耐力、延展性及核心肌群，皆維持得不錯，應持續以正確的姿勢和均衡的運動飲食來維持健康。

但《專為中高齡設計的強膝健骨養生功》一書作者李筱娟也提醒，每個年齡階段的狀況不同，因此下肢訓練的重點也皆不同。

●年長族群

此族群常見肌肉關節退化問題，或因長期姿勢不良，而導致重心不穩易跌倒，因此做下肢訓練時應注意以下幾點：

1.運動前後，需特別加強肌肉筋膜與關節的伸展。

2.訓練時隨時調整身體重心；若做一些單腳的平衡訓練，建議要扶著牆或椅子。

3.遵循「時間短、次數多」原則，可將訓練分成幾個時段做，不要心急一次做完。

4.若是膝蓋疼痛無法站立運動，可改從事坐姿訓練。

5.平時走路步伐不宜太大，以免造成膝蓋受力過強。

●青壯年族群

此族群的肌肉關節和骨骼皆有一定強度，但往往因疏於運動或舊傷影響，而感到體力大不如前、運動時易受傷，建議訓練時注意以下幾點：

1.意念和呼吸的穩定，此族群易受工作、家庭等壓力影響而心煩意亂，因此訓練時要多著重意念的專注，和呼吸的調整。

2.注意姿勢的正確性，此類族群因體力狀況較佳，反而更容易因施力不當、姿勢錯誤、負重過度而受傷。

3.偶爾可做赤足訓練，長期穿著鞋子，腳部有許多小肌肉會因疏於使用而萎縮，建議有時可做些赤足訓練，同時也能刺激腳掌穴位，有助提神醒腦。

●孩童族群

許多人以為孩童不需要訓練肌肉，但事實上這關係到孩子的活動力、體能、協調平衡等能力，因此建議還是可以做些適當訓練。

1.運動結合遊戲，透過遊戲來訓練孩子下肢，有助讓孩子養成運動習慣。

2.多親近大自然，奔跑跳躍，都是訓練孩童下肢最好的方式之一，且戶外活動能給予孩子不同的感官刺激，有助發育成長。

3.多做赤足練習，有助訓練孩子小肌肉群與腳趾抓地力，還能刺激腦部成長。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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