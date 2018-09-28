最新民調 過半民眾不滿蔡英文、賴清德施政

2018年09月28日 16:44 中時 季節

由台灣優勢客服科技公司做的一份民調顯示，民眾對於民進黨政府在近期諸多方面的表現，通通是不滿意者居多數。過半受訪者對蔡英文總統與行政院長賴清德的施政表現不滿。值得注意的是，雖然國民黨的支持度超越了民進黨，但表示各黨都不支持者超過4成。

本項民調於19到27日間調查，結果顯示對蔡英文總統的施政滿意度：滿意的有24.9%，不滿者66.4%。37.2%滿意行政院長賴清德的施政，51.8%不滿。

比較支持(理念主張比較接近)的政黨選擇：選擇比例最高的是國民黨，有19.0%，其次有超過5.0%的政黨，由高至低依序為民進黨11.8%和時代力量的6.3%，其餘政黨的比例皆低於5.0%；除此之外，表示都不支持的比例為44.4%，而未表態的則有13.4%。

對於12年國教的高中歷史課綱不斷「親日、去中」這個說法：表示贊成的有16.0%，表示不贊成的有66.0%。對於台灣民眾若向大陸申請居住證，將會被我方政府撤銷台灣戶籍，認同的有20.8%，不認同的有71.0%。對蔡總統及行政團隊在水災期間的言行表現滿意度：滿意的有24.2%，不滿者63.7%。

對於颱風來襲國人受困日本機場時駐日代表謝長廷的表現，20.9%滿意，50.4%不滿。對日本民間團體腳踹慰安婦銅像，政府處理過於軟弱的說法，表示同意的有55.7%，表示不同意的有20.6%。對於政府的「台日友好」主張，造成我國立場過度親日，損害台灣整體利益的這個說法：表示同意的有44.6%，表示不同意的有37.6%。國人出國旅行時碰上緊急事件，對駐外單位的急難救助能力：表示有信心的有27.1%，表示沒有信心的有55.8%。

對近日中選會處理公投聯署、促轉會內部會議錄音外洩、黨產會查封國民黨黨產、內政部認定救國團及婦聯會為國民黨附隨組織等事件，認定做法符合公平正義者24.9%，不符者50.4%。被問到促轉會打擊藍營特定候選人，誰該負責，由高至低依序為促轉會主委黃煌雄有25.7%、總統蔡英文有23.4%，行政院長賴清德有11.7%。23.3%民眾表示未來仍願相信促轉會立場公正客觀，不願意者57.2%。

17.6%民眾認為前總統陳水扁目前的健康狀態符合保外就醫的規定，認為不符者56.8%。對今年一至七月有100萬噸的全球廢棄物大量流入台灣回收再利用，認為蔡英文政府之後應該阻止的有78.2%，不應阻止的有8.4%。

(中時 )