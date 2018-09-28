張赫想當平凡好爸爸 擔心會對愛女碎碎念

2018年09月28日 16:37 時報周刊 張毓琪

孫汝恩在《壞爸爸》中從良，釋演幫助老公東山再起的好太太。KKTV提供

韓劇《壞爸爸》今天在首爾舉行新戲記者會，該戲描述張赫所飾演的職業拳擊手陷入職業生涯低谷的時候，因為服用了一種效果驚人的新藥而得以重新回歸，但為了變成好爸爸而選擇成為壞人的中年家長孤軍奮鬥的故事。本身就是截拳道、跆拳道，以及拳擊高手的張赫笑著表示，這次其實沒有特別接受什麼訓練，就只是繼續做著平常在做的運動而已。

反倒是同樣飾演格鬥選手的男二河俊忍不住哀嚎，三個月前就開始為戲進行每天長達六小時的訓練，不過身體每天痛的位置都不一樣，有次洗澡時還忍不住痛哭為何會這麼疼。不過有了這樣的切身之痛，也讓河俊更有信心將劇中角色演好，他也幽默地說要簡單介紹自己的角色的話，就是破壞主角家庭的「小王」，此言一出引起現場媒體轟然大笑。不過河俊當初也為爭取新戲努力付出，他表示經過第一輪面試之後還以為會落選，沒想到突然接到第二輪面試的通知，便立刻衝到東大門花光身上所有現金治裝，還梳了一個大油頭去面試，終於獲得「小王」的角色相當開心。

女主角孫汝恩之前在《姐姐還活著》飾演壞千金，如今「從良」飾演善良的家庭主婦，她開心表示很高興可以讓大家看到她不同的一面。而為了詮釋劇中的好媽媽、好太太形象，孫汝恩透露她在拍戲時刻意不做頭髮造型，以呈現最自然的一面。而為了演好很早就跟丈夫結婚生子，當家庭發生危機時要如何克服面對生活的各種無奈面，如何陪伴丈夫東山再起，這些都是以往沒有挑戰過的戲路，讓她相當開心參與這次的演出。

女團RAINBOW團員出身、女配角金栽經對於這次與以往的客串性質不同，在《壞爸爸》中擔任固定演出的角色而感到相當喜悅，為了詮釋好女警衛的角色，她表示刻意戒掉了碳水化合物，希望展現輕盈俐落的一面給觀眾看。

在現實生活中已經育有兩子一女的張赫，跟劇中17歲的女兒劉英善(申銀秀飾演)有不少父女對手戲。張赫幽默地表示，能有這麼大的女兒他覺得相當帥氣，不過演起來也有不小的壓力，因為自己本身也有女兒，也開始會思考等女兒到國中之後就不會理爸媽而只和朋友去玩，所以他希望能夠當個和女兒像朋友一樣的平凡好爸爸。不過不能保證自己不會囉唆，期許自己戲裡戲外都當個不是太過保守死板的好爸爸就好，也表示跟劇中的女兒合作相當開心有趣。《壞爸爸》於10月2日起每周二、三上午10點在KKTV更新播岀。

(時報周刊)