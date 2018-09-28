阿里山國際賞鳥大賽今啟動

親子組報名參加2018阿里山賞鳥大賽。（圖／阿管處）

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賞鳥賽參賽者在現場進行交流。（圖／阿管處）

阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)舉辦「2018 阿里山鷴情翼趣國際賞鳥大賽」活動，28日、29日正式啟動。今年共有 21隊國內外賞鳥高手來參加比賽，包括香港 1隊、新加坡隊1隊及菲律賓2隊及全國各地的賞鳥愛好者，分成專業組、聯誼組、大專組及親子組。

今年主辦單位籌劃的競賽獎品，包含高級望遠鏡、鳥類手繪圖鑑、台灣野鳥月曆等，參加賞鳥競賽的朋友可以在比賽過程中品嚐到阿里山地區豐富的特 和美食產外，更可觀賞阿里山特色奇觀「萬鷺朝鳳」生態景色！

今年度比賽獎項特別提供鳥種數大樂透(預測大會記錄鳥種數目，以最接近隊伍為優勝)，於活動報名現場邀請各隊伍猜測今年紀錄鳥種數目；另外，更有去年親子組的冠軍隊伍也舉家一同參加，該隊成員同時也是今年最年輕的賞鳥愛好者(年僅6歲)。

在海外組方面，菲律賓隊更創下紀錄，首次以搭乘公車方式參加比賽，請大家於阿里山旅遊巧遇時，也為他們加油！阿管處表示，阿里山地區擁有豐富的自然景觀、人文及生態資源，其中有多種海拔及氣候生態環境，更孕育了傲人的鳥類生態資源，希望參賽者們在 24 小時的比賽期間中，盡情欣賞阿里山地區的優美風景，順道品嚐當地特產，帶著滿滿的收穫盡興而歸！

(工商 )

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