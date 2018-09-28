這個村註定要補選 芬園鄉溪頭村兩村長參選人均涉賄遭起訴

彰化縣芬園鄉溪頭村莊姓現任村長自製鹹豬肉分送選民，每塊約8兩重、市價300元，卻遭人檢舉涉賄。（謝瓊雲翻攝）

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芬園鄉溪頭社區發展協會的徐姓理事長也登記參選村長，遭警方查扣22盒茶葉禮盒、每盒約4兩重。（謝瓊雲翻攝）
彰化警方日前接獲情資指芬園鄉溪頭村兩名村長參選人涉嫌送禮行賄，7日搜索後查扣茶葉禮盒與鹹豬肉。（謝瓊雲翻攝）

這一村，明年還要再選一次村長！芬園鄉溪頭村村長選舉、選情激烈，月初兩名參選人紛紛遭檢舉送禮行賄，檢警偵辦後認定賄選事實明確，彰化地檢署依違反《公職人員選舉罷免法》同時將2人和另1名樁腳起訴。

溪頭村61歲現任莊姓村長尋求連任，遭遇61歲社區發展協會徐姓理事長參選挑戰，兩人捉對廝殺、選情激烈，月初趁著中元節剛過送禮，莊男在發放物資時順便送上自製的鹹豬肉、徐女則是以茶葉禮盒向選民請託。

檢警接獲情資後展開調查，本月7日由檢察官施教文指揮彰化分局、縣刑大及調查站人員，兵分多路前往參選人和選民家中搜索，共計查扣茶葉禮盒22盒、鹹豬肉2塊；每盒4兩重的茶葉、每塊約8兩重的鹹豬肉，市價皆約300元。

2名村長參選人同時涉及賄選，檢警偵訊時皆坦承送禮行賄，各以10萬元交保；而當時被帶回問訊的30名選民，有些請回、有些承認收禮，其中16人獲檢方緩起訴。

莊、徐兩人遭檢方起訴後，雖未喪失參選資格，但無論11月24日誰當選，彰化檢方在當選人名單公告後30日內，就可對當選者提起當選無效之訴，彰化法院須在六個月內完成審理、且最多至二審終結，因此註定還得再辦一次補選。

(中時 )

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