漾藝術博覽會登場 扶植40歲以下新銳藝術家

今年主辦單位特別規畫「Bling Young新媒體藝術區」，圖為小朋友坐著欣賞洪譽豪的作品「遷移者」。（高市文化局提供）

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第4年舉辦的高雄漾藝術博覽會28日至30日登場，這是台灣唯一針對40歲以下、沒有畫廊經紀約的新銳藝術家所搭建的展售平台，此次另規畫新媒體藝術區，與舊有的藝術特展區、藝術新銳區共計45位藝術家、300多件作品參展。

高雄漾藝術博覽會28日在駁二藝術特區大勇區P2倉庫舉辦開幕儀式，高市文化局長尹立表示，這場藝術博覽會讓藝術家直接面對市場，舉辦4年來已累積超過200位年輕藝術家參展，文化局盼藉此幫助藝術家找到自己的「伯樂」畫廊。

藝術新銳區評審代表、大苑藝術負責人張學孔說，台北有資深畫廊考量年輕藝術家未來變動性較大，是完全不操作40歲以下藝術家的，他鼓勵藝術家們，目前藝術產業環境不佳，但別太受市場影響，要堅持走自己創作的路。

今年主辦單位特別規畫「Bling Young新媒體藝術區」，5位藝術家、21件互動作品參展，與一般常見的平面繪畫作品相當不同，相當吸睛，更具有創新精神。

例如蔡尚孚作品「待」，以4根手指頭的動力裝置，呈現一般人等待時忍不住用手指頭循環敲擊桌面的不耐煩；洪譽豪的「遷移者」則藉由浮空投影技術，表現流動攤販疏離聚合，及街區市井情感。

主辦單位指出，新媒體作品銷售成績往往不如平面繪畫、立體雕塑，但卻是新意十足，為了發揚漾藝博的精神，這次特別闢成專區，讓民眾更了解藝術市場多元面貌。

(中時 )

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