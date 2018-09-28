台中》敬老愛心卡每人千元 掀起銀髮族經濟

2018年09月28日 16:58 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川指出，敬老愛心卡計程車服務僅上路3天，已累積4000人次的長輩使用，每次約刷卡消費250元，長輩們的使用情形熱絡。（盧金足攝）

敬老愛心卡擴大功能，長輩搭計程車服務，也促成銀髮族經濟！（盧金足翻攝）

敬老愛心卡擴大功能，意外促成銀髮族經濟！長輩持愛老卡搭計程車服務，讓小黃司機增設刷卡設備意願大增，除了台灣大車隊之外，其他多個在地車 隊也都表達加入立場，台中市交通局長王義川28日在答詢台中市議員張雅旻、李天生時表示，計程車服務上路3天就累積4000人次的長輩使用，未來將陸續加入在地車隊，讓長輩能搭乘原本熟悉的車隊，長輩搭計程車不管出遊或購物，都帶動銀髮族消費大餅。

現在台中市除了花博卡申請熱門，敬老愛心卡也很夯！市府統計，截至9月21日敬老愛心卡總數達36萬7489張，市府今年編列2億4000萬元預算，並於7月第一次追加3億元預算支應，108年則編列2億8900萬元預算，同時採用滾動式修正，以107年執行情形辦理108年追加預算。

台中市政府擴增敬老愛心卡功能嘉惠在地長輩，搭乘計程車服務上路後好評不斷，王義川表示，計程車服務僅上路3天就累積4000人次的長輩使用，每人消費約250元，未來將陸續加入在地車隊，也呼籲民眾下載台灣大車隊APP，點選「敬老愛心卡」功能直接預約叫車服務。

台中市議員張雅旻關心近日敬老愛心卡計程車服務情況，銀髮族經濟這塊大餅 路笇讚許市府以健康方式鼓勵長輩到戶外走動，充份發揮敬老愛心卡的效能，並提議加強宣導長輩叫計程車的用法。同時，關心合作車隊裝機速度及費用規劃，呼籲市府必須保障車隊司機權益，讓服務品質不打折。

王義川指出，敬老愛心卡計程車服務僅上路3天，已累積4000人次的長輩使用，每次約刷卡消費250元，長輩使用熱絡，已有1800輛台灣大車隊建置刷卡設備，長輩撥打台灣大車隊客服專線55688、打通後直接按9、再按5，即可由專人服務預約叫車搭乘；另外，也可下載台灣大車隊APP，點選「敬老愛心卡」功能直接預約叫車服務，非常便利。

林佳龍支持補助車隊裝機月租費及通信費，市府也將協助壓低刷卡機器廠商價錢，讓台中市約10間在地車隊均能獲得補助，減少新政令壓力，保障車隊權益。

考慮到計程車隊有地域性，王義川說，預計11月以後，台中在地車隊例如國通、飛狗、怡美、永隆、友愛、台中、中華、全民、天誠、大都會等，也將陸續加裝機器，待全數裝設完成，交通局會提供長輩新增的車隊電話，讓潭子、神岡這些地區長輩都可以就近搭乘熟悉的在地車隊，提供更迅速、親切的叫車服務。

(中時 )