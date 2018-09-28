教師節大禮？英系監委約談管中閔

2018年09月28日 17:20 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮多次要求台大遴選會重啟遴選，並表示若台大遴選會不完成重啟遴選，教育部將於10月3日對行政院訴願委員會送出相對意見書，讓台大進入長達2至3年的無校長狀態。一名熟悉綠營的黨政人士證實，英系監委王幼玲與蔡崇義已發出監院約談通知書，要求管中閔於10月3日過後、立即到監院接受約談。

據了解，英系監委寄出約談通知書的時間也別出心裁，正好在928教師節送達管中閔。約談事由為「瞭解管中閔擔任公職及教職期間，相關兼職有無違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、公務人員法、教育人員任用條例等相關規定情事」，約談範圍上窮碧落下黃泉，所有拔管過程用過的戲碼全部重來。

台大內部人士形容，「這真是英系人馬刻意送給管中閔的教師節禮物」。

據指出，葉俊榮宣示台大遴選會應於10月3日前完成重啟遴選程序後，監察院即發函多所北部公立大學，調查管中閔在各校所有兼課或講課、演講等時數與收取費用，非正式教學所有活動演講的舉辦目的、收取費用等詳盡細目。近日並針對過往與台大進行產學合作的企業與金控，只要產學合作計畫內容有管中閔掛名，監院皆發函調查。部分金控收到監院調查函，隨即收到金管會金檢通知，時點非常巧合。

監察院發給管中閔的約談通知書，注意事項特意註寫〈監察院辦理調查案件注意事項〉第12點規定，「調查委員調查案件如遭受抗拒或被詢問之有關人員故意隱瞞不為詳實之答復者，對相關之公務人員得依監察法第6條或第19條提案糾彈」。

熟悉綠營的黨政人士表示，種種現象顯示，葉俊榮給台大遴選會的10月3日DeadLine(死線)過後，英系監委與人馬已重兵集結，對拔管全面開戰。

(旺報 )