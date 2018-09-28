教師節大禮？英系監委約談管中閔

友善列印
旺報

教育部長葉俊榮多次要求台大遴選會重啟遴選，並表示若台大遴選會不完成重啟遴選，教育部將於10月3日對行政院訴願委員會送出相對意見書，讓台大進入長達2至3年的無校長狀態。一名熟悉綠營的黨政人士證實，英系監委王幼玲與蔡崇義已發出監院約談通知書，要求管中閔於10月3日過後、立即到監院接受約談。

據了解，英系監委寄出約談通知書的時間也別出心裁，正好在928教師節送達管中閔。約談事由為「瞭解管中閔擔任公職及教職期間，相關兼職有無違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、公務人員法、教育人員任用條例等相關規定情事」，約談範圍上窮碧落下黃泉，所有拔管過程用過的戲碼全部重來。

台大內部人士形容，「這真是英系人馬刻意送給管中閔的教師節禮物」。

據指出，葉俊榮宣示台大遴選會應於10月3日前完成重啟遴選程序後，監察院即發函多所北部公立大學，調查管中閔在各校所有兼課或講課、演講等時數與收取費用，非正式教學所有活動演講的舉辦目的、收取費用等詳盡細目。近日並針對過往與台大進行產學合作的企業與金控，只要產學合作計畫內容有管中閔掛名，監院皆發函調查。部分金控收到監院調查函，隨即收到金管會金檢通知，時點非常巧合。

監察院發給管中閔的約談通知書，注意事項特意註寫〈監察院辦理調查案件注意事項〉第12點規定，「調查委員調查案件如遭受抗拒或被詢問之有關人員故意隱瞞不為詳實之答復者，對相關之公務人員得依監察法第6條或第19條提案糾彈」。

熟悉綠營的黨政人士表示，種種現象顯示，葉俊榮給台大遴選會的10月3日DeadLine(死線)過後，英系監委與人馬已重兵集結，對拔管全面開戰。

(旺報 )

台中》敬老愛心卡每人千元 掀起… 新北》課稅打壓社會住宅？朱立倫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。