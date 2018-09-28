新北》課稅打壓社會住宅？朱立倫：尊重議會決議

2018年09月28日 17:04 中時 陳俊雄

「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案中，對民間推動社會住宅課以1.2％房屋稅及5％的地價稅，反觀其他縣市卻是免徵，對此新北市長朱立倫28日在市議會答詢時一度反問議員：「哪一黨堅持要課稅？現在又要來罵我們課稅？」他強調，未來議會如果決定不徵稅，會尊重決議。

在今日的新北市議會總質詢中，民進黨籍市議員沈發惠率先以國民黨新北市長參選人侯友宜家人的大群館，1棟建築申請99個門牌避稅，質疑有違租稅正義、居住正義。

朱立倫強調，這不是個案，以新北市來說，目前全市免徵房屋稅的有21萬6000多戶，其中有841棟是單一建築分戶避稅，尤其是在捷運站附近，都符合法規，「我們也沒辦法」。

陳世榮指出，對這種避稅的沒有辦法，卻要對社會住宅課稅，目前只有台北市、新北市尚未完成條例，但6都中，只有新北市要對直接興建課1.2％的房屋稅及5%地價稅，其他縣市免徵。

陳世榮說明，包租代管其他縣市僅徵1.2％，但新北市卻是1.68％；地價稅台北、桃園、台中、台南都是2％，新北市卻高達7％，無異是為了獨厚包租公而刻意打壓社會住宅，對辛苦租屋族情何以堪。

朱立倫則是罕見激動反問：「哪一黨堅持要課稅？」他指出，當初議會堅持不能圖利過去興建社會住宅的建商，決議要課稅，「現在又要來罵我們要課稅？」主持會議的副議長陳文治聞言向朱立倫表示：「議會沒有做這樣的決議」。

陳文治表示，當時有部分議員認為減免或優惠的稅負，應該直接回饋給弱勢的居住戶，才將草案退回。

朱立倫表示，目前草案已經送到議會，未來如果決定不徵稅，尊重議會決議。

(中時 )